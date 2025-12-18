Mulino viajará el viernes a Brasil, dice que el Mercosur 'no representa amenaza a la producción nacional'

Agregó que mira hacia el sur con optimismo y esperanza de estrechar lazos con esos gobiernos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino viajará este viernes 19 de diciembre a Brasil para asistir a la cumbre del Mercosur.

Según el mandatario, retornará el próximo sábado.

Agregó que llevará a la cumbre la evidencia concreta en Gaceta Oficial de la incorporación de Panamá al Mercosur. Se espera que en este encuentro se hable del aporte que Panamá hace a este grupo suramericano, por su posición privilegiada, logística y marítima.

"Yo creo que los productores nacionales están tranquilos, Mercosur no representa ni representará una amenaza para su producción nacional, muy por el contrario, en aquellos rubros donde tengamos déficit se podrá sembrar o producir más para exportar a estos lugares, pero creo que es un paso primero de calidad en la política exterior del país".

Luego de ser aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, el presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó el 13 de octubre la ley que ratifica la incorporación de Panamá como Estado Asociado al Mercosur.

En diciembre de 2024, el presidente Mulino, en el marco de la 65° Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, realizada en Uruguay, firmó los acuerdos complementarios al proceso.

