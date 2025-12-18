Primeros 50 puentes zarzo se construirán en comunidades vulnerables de la comarca durante el verano

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante su conferencia de prensa de los jueves, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que el Ministerio de Obras Públicas dará inicio, el próximo verano, a la primera fase del Plan Nacional “100 Puentes Zarzo” en la comarca Ngäbe Buglé, con la construcción de los primeros 50 puentes peatonales en comunidades vulnerables.

El mandatario destacó que estos puentes responden a una necesidad histórica de cientos de familias, garantizando pasos seguros durante todo el año y permitiendo la continuidad educativa de los estudiantes que transitan por zonas de difícil acceso. Además, Mulino aclaró que la ejecución de este proyecto será financiada con los fondos que el país recibió recientemente por la actividad de la minería.

En la misma línea, el presidente informó que la próxima semana el Ministerio de Educación inaugurará tres nuevas escuelas en la comarca, como parte de un plan de transformación de las tradicionales “escuelas rancho” hacia modernas infraestructuras educativas. Este año, a nivel nacional, se han finalizado 45 nuevas escuelas, fortaleciendo la inversión en infraestructura educativa de cara al 2026.

“Con estas acciones seguimos construyendo una mejor educación pública en todos los sectores del país”, subrayó Mulino, enfatizando el compromiso del gobierno con la inclusión, la seguridad y el desarrollo de las comunidades más necesitadas.

Varias personas, entre ellos niños, han muerto arrastrados por las fuertes corrientes de los ríos en las zonas de difícil acceso, por falta de puentes para cruzar estas zonas.