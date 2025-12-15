Decretan detención provisional a hombre imputado por violencia de género en San Miguelito

El imputado habría sometido a la víctima a humillaciones y vejaciones, profiriendo palabras soeces y amenazas de muerte.

Ciudad de Panamá/Un hombre fue enviado a detención provisional tras ser imputado por el delito de violencia de género, luego de una audiencia celebrada por la Sección de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal de la Fiscalía Regional de San Miguelito.

Durante la diligencia, el Ministerio Público logró la legalización de la aprehensión y la imputación de cargos, sustentando la solicitud de la medida cautelar en los riesgos procesales existentes. Entre ellos, se destacó el peligro que el imputado representa para la víctima, así como la gravedad de la forma en que ocurrieron los hechos.

El caso se remonta al 8 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, en la barriada Los Caciques, corregimiento José Domingo Espinar. Según la investigación, el imputado habría sometido a la víctima a humillaciones y vejaciones, profiriendo palabras soeces y amenazas de muerte. Además, la agredió físicamente, causándole golpes en distintas partes del cuerpo.

Producto de la agresión, a la víctima se le otorgó una incapacidad médico legal de 10 días.

La defensa del imputado anunció la presentación de un recurso de apelación contra la medida cautelar, audiencia que fue programada para el próximo 2 de enero de 2026.