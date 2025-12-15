Cinco personas aprehendidas tras allanamientos por hurto a la Autoridad de Pasaportes

San Miguelito, Panamá/Cinco personas fueron aprehendidas por la Fiscalía Anticorrupción durante una serie de diligencias de allanamiento y registro realizadas la madrugada de este lunes 15 de diciembre de 2025, como parte de la denominada “Operación Trineo”, relacionada con un caso de hurto agravado en perjuicio de la Autoridad de Pasaportes de Panamá.

Las acciones se desarrollaron de manera simultánea en cuatro sectores de la provincia de Panamá, específicamente en los corregimientos de Santa Marta, San Isidro y Villa Guadalupe, en el distrito de San Miguelito, así como en Tocumen, distrito de Panamá. En los operativos participaron funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial y unidades de la Policía Nacional, quienes lograron ubicar indicios clave para la investigación.

De acuerdo con las autoridades, la investigación se remonta al 1 de octubre de 2025, fecha en la que presuntamente los implicados se trasladaron en varios vehículos hasta la sede de la Autoridad de Pasaportes, ubicada en la ciudad capital, donde cometieron el delito.

Durante el hecho, los ahora aprehendidos habrían sustraído tres cámaras fotográficas, tres lentes, un flash, una computadora portátil, 82 certificados de regalo y más de 3 mil balboas en efectivo, bienes que pertenecían a la institución.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso firme con el combate a la corrupción, la protección del patrimonio del Estado panameño y el cumplimiento estricto del marco legal vigente. Las autoridades informaron que las investigaciones continúan, con el objetivo de deslindar responsabilidades y llevar ante los tribunales a todas las personas que resulten vinculadas con estos hechos.