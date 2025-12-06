Decretan detención provisional para hombre imputado por robo agravado en Chiriquí

Entre estas diligencias se solicitó la legalización de la aprehensión, la formulación de la imputación y la aplicación de la medida cautelar, debido a la desatención del proceso y al riesgo que representaba para la comunidad y la víctima.

Chiriquí/Un hombre fue enviado a detención provisional luego de que en días pasados se le imputara el cargo de robo agravado.

La información fue confirmada por el Ministerio Público, que detalló que, durante la audiencia de control de garantías, la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de Chiriquí presentó los elementos de convicción que sustentaban su solicitud.

Entre estas diligencias se solicitó la legalización de la aprehensión, la formulación de la imputación y la aplicación de la medida cautelar, debido a la desatención del proceso y al riesgo que representaba para la comunidad y la víctima.

El Tribunal de Garantías acogió las peticiones por el periodo que dure la investigación. El hecho ocurrió el 30 de noviembre de 2025, alrededor de las 6:30 p.m., en Macano, corregimiento de Cochea, distrito de David.

Según las investigaciones, dos personas interceptaron a la víctima utilizando violencia e intimidación con un arma de fuego, la golpearon y la forzaron a entrar en su propio vehículo. Posteriormente fue amordazada y abandonada en el área de Gariché, mientras los agresores escapaban en el vehículo tipo pick-up propiedad de la víctima.