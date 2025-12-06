Operativos policiales dejan más 220 detenidos y decomiso de armas en las últimas horas

Los operativos se desarrollaron en el marco del Plan Firmeza, durante el cual los agentes policiales ejecutaron 67 diligencias de allanamiento.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 221 personas fueron aprehendidas en las últimas 24 horas, según reportó la Policía Nacional este sábado 6 de diciembre. De estas detenciones, 163 se realizaron por oficio, 38 por faltas administrativas, 12 en flagrancia y siete por microtráfico.

Como resultado, fueron decomisadas tres armas de fuego, 49 municiones, cinco paquetes de droga y se recuperó un vehículo reportado. En materia de tránsito, la entidad contabilizó 820 boletas aplicadas por diversas infracciones.

Entre estas destacan 91 por exceso de velocidad, 44 por luces no adecuadas, 17 por licencias vencidas, 14 por embriaguez comprobada y 13 por uso de celular mientras se conducía. Asimismo, 61 vehículos fueron remolcados por diferentes incumplimientos.

Requisa en La Joyita

Por otra parte, para el viernes 5 de diciembre, la Policía, junto con el Ministerio Público y personal de Criminalística, ejecutó el operativo de requisa “Armagedón LV” en el Sector E, Patios 1 y 2, y en el Pabellón N.° 6 del Centro Penitenciario La Joyita.

La entidad indicó que, durante la intervención, se decomisaron artículos prohibidos, entre los cuales destacaron:

51 celulares

63 armas punzocortantes y platinas

37 cabezotes de cargador

12 municiones sin detonar

24 botellas de licor fermentado

Se pudo conocer que los indicios fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.