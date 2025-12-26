De ese total, 4.859 pacientes fueron atendidos por morbilidad común, es decir, casos no asociados a traumas, entre ellos diabetes e hipertensión descontroladas, infartos agudos de miocardio, neumonías y otras afecciones frecuentes en esta época del año.

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante la alerta verde activada por la Caja de Seguro Social (CSS) con motivo de las festividades navideñas, los servicios de urgencias a nivel nacional registraron cerca de 5,556 atenciones médicas, entre el 24 de diciembre al mediodía y las 7:00 a.m. del 26 de diciembre, informó la coordinadora nacional de los Servicios de Urgencias de la institución, Dra. Aurora Vernaza.