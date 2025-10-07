El Salvador vs Panamá: Siguen llegando los legionarios para armar la selección con todo

Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/La Selección Mayor de Panamá continúa su preparación con miras a los cruciales compromisos por la Ronda Final de las Eliminatorias Mundialistas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este lunes, un total de 16 jugadores participaron en el segundo día de entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Pandeportes, ubicado en Llano Bonito, donde el grupo sigue fortaleciendo su trabajo táctico y físico antes del decisivo encuentro del viernes 10 de octubre ante El Salvador, en condición de visitante.

La sesión matutina se extendió por 90 minutos y estuvo marcada por una ligera llovizna que acompañó al grupo durante toda la práctica. A pesar del clima, el cuerpo técnico, encabezado por Thomas Christiansen, mantuvo un alto ritmo de trabajo con ejercicios enfocados en la posesión del balón, transiciones rápidas y definición.

Entre las novedades del día destacaron las incorporaciones de Aníbal Godoy, Jorge Gutiérrez, Michael Amir Murillo, Cristian Martínez e Ismael Díaz, quienes se sumaron al grupo que ya había iniciado labores el domingo. Con estas llegadas, la plantilla cuenta con 16 futbolistas, mientras se espera la integración del resto de los convocados en los próximos días.

El objetivo del cuerpo técnico es completar el grupo de 24 jugadores antes del viaje chárter a San Salvador, previsto para finales de semana. Panamá buscará sumar puntos importantes que le permitan dar un paso firme hacia el sueño de clasificar al Mundial de 2026.

SELECCIÓN NACIONAL: LISTA DE CONVOCADOS

Fecha FIFA – Octubre 2025

PORTEROS

Orlando Mosquera – Al-Fahya FC (Arabia Saudita)

– Al-Fahya FC (Arabia Saudita) Luis Mejía – Club Nacional de Football (Uruguay)

– Club Nacional de Football (Uruguay) César Samudio – CD Marathón (Honduras)

DEFENSAS

José Córdoba – Norwich City (Inglaterra)

– Norwich City (Inglaterra) Andrés Andrade – LASK Linz (Austria)

– LASK Linz (Austria) César Blackman – Slovan Bratislava (Eslovaquia)

– Slovan Bratislava (Eslovaquia) Fidel Escobar – Deportivo Saprissa (Costa Rica)

– Deportivo Saprissa (Costa Rica) Jiovany Ramos – Academia Puerto Cabello (Venezuela)

– Academia Puerto Cabello (Venezuela) Amir Murillo – Olympique de Marsella (Francia)

– Olympique de Marsella (Francia) Eric Davis – CD Plaza Amador (Panamá)

– CD Plaza Amador (Panamá) Jorge Gutiérrez – Deportivo La Guaira (Venezuela)

MEDIOCAMPISTAS

Aníbal Godoy – San Diego FC (Estados Unidos)

– San Diego FC (Estados Unidos) Edward Cedeño – UD Las Palmas (España)

– UD Las Palmas (España) Cristian Martínez – Ironi Kiryat Shmona (Israel)

– Ironi Kiryat Shmona (Israel) José Luis Rodríguez – FC Juárez (México)

– FC Juárez (México) Édgar Bárcenas – Mazatlán FC (México)

– Mazatlán FC (México) Adalberto Carrasquilla – Pumas UNAM (México)

– Pumas UNAM (México) José Murillo – CD Plaza Amador (Panamá)

– CD Plaza Amador (Panamá) Omar Browne – Estudiantes de Mérida (Venezuela)

– Estudiantes de Mérida (Venezuela) Ismael Díaz – Club León (México)

– Club León (México) Azarías Londoño – Universidad Católica (Ecuador)

DELANTEROS

Cecilio Waterman – Coquimbo Unido (Chile)

– Coquimbo Unido (Chile) José Fajardo – Universidad Católica (Ecuador)

– Universidad Católica (Ecuador) Tomás Rodríguez – Monagas SC (Venezuela)

Con información de FPF.

