Panamá vs El Salvador| Estas son las actividades programadas en la víspera del partido de eliminatorias mundialistas

Sintoniza el partido entre Panamá y El Salvador el martes 18 de noviembre a las 8:00 p.m. (previa 6:00 p.m.) por TVMAX,TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de You Tube TVMAX PANAMÁ (solo en el territorio panameño)

Panamá/El tiempo transcurre y nos acercamos a la sexta y última jornada de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026. En esa fecha, las selecciones de Panamá y El Salvador se enfrentarán en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez en un partido que tiene gran importancia para la selección panameña.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen tratará de concretar el objetivo trazado desde la llegada del técnico hispano-danés al territorio panameño en el año 2020, que es la de llevar a Panamá a su segunda participación en una Copa del Mundo. Esa meta podría concretarse en el partido de este martes 18 de noviembre frente a un elenco salvadoreño que se quedó sin opciones de clasificar a la cita mundialista en su partido de la fecha anterior ante Surinam, el que perdió por 0 goles a 4.

Mientras llega ese momento, hay ciertas actividades que dejarán todo organizado para lo que se espera sea un día de mucha efervescencia y pasión. Tal y como ocurre cada vez que la selección panameña tiene un partido donde los puntos valen.

Programación

Después del entrenamiento de los seleccionados panameños en el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes (CAR), en horas de la mañana, se dará al mediodía en la sala de conferencias del Rommel Fernández una conferencia de prensa con representantes de los estamentos de seguridad que expondrán las medidas que se implementarán antes, durante y después del partido para salvaguardar la vida e integridad de los asistentes.

A las 3:00 p.m. se tiene programada una conferencia de prensa con el técnico Christiansen desde el hotel de concentración del combinado canalero. Dos horas después (5:00 p.m.), el entrenador del colectivo salvadoreño, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, se dirigirá a los medios de comunicación en otra conferencia que se llevará a cabo en el Rommel Fernández.

Las actividades culminarán a las 7:00 p.m. con el entrenamiento de El Salvador.

Luego de que se cumpla este itinerario, todo quedará listo para, al día siguiente, se dé el pitazo inicial y comience la acción en un partido que mantendrá a la fanaticada panameña en expectativa.

Situación

Se han realizado cinco jornadas de la Ronda Final en las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026. Surinam y Panamá encabezan la tabla de posiciones en el Grupo A con nueve puntos cada uno, pero los surinameses son primeros porque su diferencia de goles de +5 es superior a la de los panameños que es de +2.

Guatemala y El Salvador completan la tabla de posiciones de la agrupación con cinco y tres puntos, respectivamente. Ambos conjuntos no tienen opciones de alcanzar la cita mundialista del próximo año.

Este martes se jugarán simultáneamente, a las 8:00 p.m. (hora panameña), los partidos entre Guatemala y Surinam, en el Estadio El Trébol, y Panamá contra El Salvador, en el Rommel Fernández. En esos dos juegos se definirán al líder de grupo, que clasificará directo al torneo orbital. Aquel que quede en el segundo puesto podría acceder al repechaje intercontinental de marzo de 2026 para buscar su clasificación al certamen que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

