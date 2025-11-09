Copa América de Béisbol| Pandeportes y WBSC Américas se refieren a la posposición del torneo

El certamen, previsto para realizarse entre el 13 y 21 de noviembre, fue pospuesto por inconvenientes con la empresa encargada de su comercialización.

Panamá/Después de que se diera a conocer que la Copa América de Béisbol, que se realizaría en Panamá, fue postergada. Dos de las autoridades vinculadas al torneo dieron a conocer las razones por la que se tomó esa decisión y qué medidas tomarán para llevar a cabo el certamen.

Aracelys León, presidenta de WBSC Américas explicó que la suspensión del evento se relaciona con incumplimientos por parte de la empresa contratada para la comercialización y montaje de la competencia.

"Por supuesto, ya estamos actuando con temas legales contra esta empresa, pues que nos ha ocasionado un daño no nada más a todas las federaciones que veníamos a este evento, sino que también en este caso a su país, Panamá", dijo la máxima dirigente del organismo rector del béisbol en América.

León recalcó que la intención de WBSC Américas es realizar la Copa América por lo que se buscará un tiempo durante el próximo año para llevarla a cabo.

"WBSC Américas buscaba generar un torneo de alta competencia para las federaciones y ese objetivo se mantiene en pie", agregó Miguel Ordóñez, director general del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

Las declaraciones de León y Ordóñez se dieron en una conferencia de prensa realizada en el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes ubicada en el corregimiento de Juan Díaz.

Datos generales

La Copa América de Béisbol es el principal torneo de selecciones de béisbol en América, organizado por WBSC Américas (antes COPABE).

es el principal torneo de selecciones de béisbol en América, organizado por (antes COPABE). Su origen se remonta al Campeonato Panamericano de Béisbol (1985) bajo otro nombre.

(1985) bajo otro nombre. En 2007 se propuso cambiar el nombre oficialmente a “Copa América de Béisbol” .

. La próxima edición se jugará del 13 al 22 de noviembre de 2025 .

. Sede: Panamá.

Panamá. Participarán las 12 mejores selecciones americanas por ranking WBSC .

por ranking . Grupo A: Venezuela, República Dominicana, Colombia, Brasil, Curazao, Panamá.

Venezuela, República Dominicana, Colombia, Brasil, Curazao, Panamá. Grupo B: EE.UU., Puerto Rico, Cuba, Nicaragua, Canadá, México.

EE.UU., Puerto Rico, Cuba, Nicaragua, Canadá, México. Formato: Fase de grupos, Súper Ronda y Finales.

Historial y relevancia

Esta edición será considerada la primera “oficial” bajo el nombre de Copa América de Béisbol con ese formato.

Algunas ediciones previas, como la de 2008 en Venezuela , actuaron como clasificatorio para la Copa Mundial de Béisbol .

2008 en , actuaron como clasificatorio para la . El torneo además sirve para clasificar selecciones hacia otros eventos continentales, como los Juegos Panamericanos y los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Información de Ricardo Icaza (TVMAX Deportes)