Premundial de Béisbol U23 | Panameño Héctor Rayo es el jugador más valioso del torneo

La novena de Panamá obtuvo su pase al mundial U23 y la medalla de oro del Premundial.

Panamá/El jugador panameño Héctor Rayo terminó siendo el Jugador Más Destacado del Campeonato Premundial U23, el cual terminó con la coronación del equipo panameño, la noche de este sábado, cuando venció a Puerto Rico 4 carreras por 1.

Rayo que brilló ofensivamente, se quedó además con los títulos de Mejor Bateador y líder en carreras producidas del torneo, contribuyendo enormemente en la conquista del título de Panamá en el Premundial 2025 y un cupo a la Copa Mundial de Managua, 2026.

Rayo sonó 8 hits en 17 turnos, para .471 de average, con 6 carreras anotadas, 1 triple, 8 remolques y un tremendo fildeo.

El campo corto mexicano Elvin Carrillo fue seleccionado el mejor jugador defensivo del torneo, mientras que Jonathan Laboy de Puerto Rico fue el mejor lanzador en efectividad, en ganados y perdidos y el cubano Raidel Sánchez fue el líder en jonrones.

Las otras distinciones individuales de Panamá la obtuvieron Eduardo Tait como mejor bateador designado y Edwin Hidalgo como el mejor primera base.

Con información de Fedebeis.

La novena de Panamá, bajo la dirección de Aníbal Reluz, se consagró campeona del Premundial de Béisbol U23 al vencer con autoridad a Puerto Rico con un marcador final de 4 carreras por 1. Este memorable triunfo no solo otorgó el título continental a los panameños, sino que también reafirmó el crecimiento sostenido del béisbol nacional en las competencias internacionales.

El héroe indiscutible de la gran final fue el lanzador derecho Adriel González (Adriel Kahir González Córdoba), quien firmó una actuación magistral desde la lomita. González dominó por completo a la ofensiva boricua, permitiendo apenas una carrera limpia y cuatro hits a lo largo de 7.0 entradas de trabajo. Su temple en momentos de presión fue clave, registrando siete ponches y manteniendo su efectividad (ERA) en un impresionante 0.54 durante el torneo, consolidándose como el as del cuerpo de lanzadores panameño.

Ofensiva Consistente Sella la Victoria

Mientras González aseguraba el control desde el montículo, la ofensiva panameña, que conectó 10 imparables, respondió en los momentos justos para guiar la victoria.

Entre los bateadores más destacados de la noche figuraron:

• Germain Ruiz Ávila, quien se consolidó como uno de los bates más calientes del certamen al irse de 3-2 con dos carreras impulsadas y un sólido promedio de .538.

• Edwin Hidalgo Osorio fue uno de los más productivos, ligando dos hits en tres turnos y anotando dos carreras, elevando su promedio a .533.

• Héctor “Rayo” Mendoza, desde el campo corto, contribuyó con un hit y una carrera empujada, manteniendo un destacado promedio de .471 y un OPS de 1.230, uno de los más altos del torneo.

Otros que aportaron a la causa fueron el receptor Adrián Sugastey (.400 de promedio) y el tercera base Yeremy Lezcano de Gracia.

Boleto Asegurado al Mundial 2026

El triunfo ante Puerto Rico sella una campaña casi perfecta para Panamá, cuya única derrota en todo el torneo fue ante México. Esta solidez colectiva les permitió mantener una racha de triunfos hasta confirmar que fueron el conjunto más equilibrado del certamen.

Con este logro, Panamá—junto a Puerto Rico y Cuba—aseguró su boleto para el Campeonato Mundial U23, que se celebrará en Managua en 2026, donde representarán al continente americano en la máxima cita de la categoría.