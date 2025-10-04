MLB resultados | Los Dodgers vinieron de atrás gracias a cuadrangular de Teoscar Hernández

Con este resultado, los Dodgers toman ventaja de 1-0 en la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS) .

Panamá/Los Los Angeles Dodgers firmaron una impresionante victoria de remontada por marcador de 5-3 sobre los Philadelphia Phillies la noche del sábado, en un duelo que tuvo de todo: nervios, poder y redención.

Debut de Shohei Ohtani en la postemporada

El gran protagonista de la jornada fue Shohei Ohtani, quien debutó como lanzador en la postemporada con la camiseta de los Dodgers. El japonés, que había reconocido sentir nervios antes del encuentro, fue recibido con abucheos ensordecedores por la afición de Filadelfia incluso antes de subir al montículo.

El inicio no fue sencillo. En la segunda entrada, los Phillies castigaron al derecho con tres carreras. Alec Bohm abrió con base por bolas, Brandon Marsh conectó sencillo y luego J.T. Realmuto disparó un triple de dos carreras, anotando posteriormente gracias a un elevado de sacrificio de Harrison Bader.

Sin embargo, Ohtani mostró su temple de estrella y se recuperó con una apertura de calidad, trabajando seis entradas completas, permitiendo solo tres hits y ponchando a nueve bateadores. Sus 9 ponches representan la tercera mayor cifra para un pitcher de los Dodgers en su primera apertura de postemporada.

Teoscar Hernández, el héroe inesperado

El punto de quiebre llegó en la séptima entrada, cuando el dominicano Teoscar Hernández se convirtió en el héroe del juego. Luego de un error defensivo previo que había facilitado las carreras de Filadelfia, el jardinero redimió su actuación con un jonrón de tres carreras ante el relevista Matt Strahm, que volteó el marcador y puso a los Dodgers arriba por primera vez en el encuentro.

Ese cuadrangular fue el quinto jonrón de la ventaja en la historia de la postemporada de los Dodgers, logrado cuando el equipo estaba abajo en el séptimo inning o más tarde. Un batazo que quedará grabado en los recuerdos de los fanáticos angelinos.

Un triunfo que marca tendencia

Con este resultado, los Dodgers toman ventaja de 1-0 en la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS). Las estadísticas históricas son alentadoras: los equipos que ganan el Juego 1 en una serie al mejor de cinco han avanzado en el 72.4% de las ocasiones (113 de 156). Aún más prometedor es el dato para los visitantes: quienes ganan el primer juego fuera de casa han avanzado el 73.9% de las veces (34 de 46).

El Juego 2 de la serie está programado para este lunes, donde los Phillies buscarán empatar la serie ante unos Dodgers que han demostrado que pueden sobreponerse a la adversidad con la fuerza de su pitcheo y el poder oportuno de su ofensiva.

Con infromación de MLB.

