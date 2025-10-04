MLB resultado | Azulejos de Toronto apalearon a los Yankees de Nueva York
Panamá/Los Azulejos de Toronto iniciaron con fuerza la Serie Divisional de la Liga Americana, al derrotar por paliza 10 carreras por 1 a los Yankees de Nueva York en el Juego 1.
El equipo canadiense mostró todo su poder ofensivo desde las primeras entradas, castigando sin piedad al pitcheo neoyorquino y tomando ventaja en esta apasionante serie de postemporada de la MLB. Con un bateo oportuno, defensa impecable y una sólida actuación de su cuerpo monticular, los Blue Jays dejaron en claro que van en serio por el boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.
Los Yankees, por su parte, no pudieron encontrar respuestas ante el dominio rival y deberán reaccionar rápidamente si quieren mantenerse con vida en esta serie al mejor de cinco.
El Juego 2 se disputará este domingo, donde los Blue Jays buscarán ampliar su ventaja y acercarse a una histórica clasificación.
Desempeño Ofensivo de Toronto
El poder ofensivo de los Azulejos fue distribuido, con varios jugadores destacándose en la producción de carreras.
• Guerrero Jr. (1B) tuvo una actuación sobresaliente, yendo de 4-3, anotando 1 carrera y remolcando 2 carreras (RBI) y un cuadrangular. Su promedio de bateo en el juego fue de .750.
• Lukes (RF) fue el líder en carreras remolcadas para Toronto, registrando 3 RBI con 2 hits en 5 turnos.
• Otros jugadores que produjeron múltiples carreras impulsadas (2 RBI) fueron Kirk con 2 cuadrangulares (C) y Giménez (SS).
• Cuatro jugadores anotaron múltiples carreras: Kirk, Varsho (CF), Giménez, quienes registraron 2 carreras cada uno.
• En total, los Azulejos finalizaron el juego con 36 turnos al bate, 10 carreras, 14 hits, 10 RBI, 2 bases por bolas y 2 ponches.
La Lucha de los Yankees
La ofensiva de los Yankees fue limitada a una sola carrera y seis hits.
• El equipo cerró con un total de 32 turnos al bate, 1 carrera, 6 hits y solo 1 RBI.
• Volpe (SS) fue el único jugador de los Yankees en anotar la carrera del equipo (4-1).
• El capitán Judge (RF) fue el líder de hits del equipo, terminando de 4-2.
• La única carrera impulsada para Nueva York fue cortesía de Bellinger (LF).
• Los bateadores de los Yankees recibieron 2 bases por bolas y se poncharon 6 veces en el juego.
Decisión del Lanzador
El lanzador ganador del encuentro fue Kevin Gausman, quien obtuvo su primera victoria de la temporada (W, 1-0).
• Gausman lanzó 5.2 entradas.
• Permitió solo 4 hits, 1 carrera y 1 carrera limpia (ER).
• Otorgó 2 bases por bolas y ponchó a 3 bateadores.
• Su efectividad (ERA) quedó en 1.59.