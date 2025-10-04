MLB resultado | Azulejos de Toronto apalearon a los Yankees de Nueva York

Panamá/Los Azulejos de Toronto iniciaron con fuerza la Serie Divisional de la Liga Americana, al derrotar por paliza 10 carreras por 1 a los Yankees de Nueva York en el Juego 1.

El equipo canadiense mostró todo su poder ofensivo desde las primeras entradas, castigando sin piedad al pitcheo neoyorquino y tomando ventaja en esta apasionante serie de postemporada de la MLB. Con un bateo oportuno, defensa impecable y una sólida actuación de su cuerpo monticular, los Blue Jays dejaron en claro que van en serio por el boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los Yankees, por su parte, no pudieron encontrar respuestas ante el dominio rival y deberán reaccionar rápidamente si quieren mantenerse con vida en esta serie al mejor de cinco.

El Juego 2 se disputará este domingo, donde los Blue Jays buscarán ampliar su ventaja y acercarse a una histórica clasificación.

Otras noticias: MLB resultado | Cerveceros de Milwaukee Aplastan 9-3 a los Cachorros de Chicago en Juego 1

Desempeño Ofensivo de Toronto

El poder ofensivo de los Azulejos fue distribuido, con varios jugadores destacándose en la producción de carreras.

• Guerrero Jr. (1B) tuvo una actuación sobresaliente, yendo de 4-3, anotando 1 carrera y remolcando 2 carreras (RBI) y un cuadrangular. Su promedio de bateo en el juego fue de .750.

• Lukes (RF) fue el líder en carreras remolcadas para Toronto, registrando 3 RBI con 2 hits en 5 turnos.

• Otros jugadores que produjeron múltiples carreras impulsadas (2 RBI) fueron Kirk con 2 cuadrangulares (C) y Giménez (SS).

• Cuatro jugadores anotaron múltiples carreras: Kirk, Varsho (CF), Giménez, quienes registraron 2 carreras cada uno.

• En total, los Azulejos finalizaron el juego con 36 turnos al bate, 10 carreras, 14 hits, 10 RBI, 2 bases por bolas y 2 ponches.

La Lucha de los Yankees

La ofensiva de los Yankees fue limitada a una sola carrera y seis hits.

• El equipo cerró con un total de 32 turnos al bate, 1 carrera, 6 hits y solo 1 RBI.

• Volpe (SS) fue el único jugador de los Yankees en anotar la carrera del equipo (4-1).

• El capitán Judge (RF) fue el líder de hits del equipo, terminando de 4-2.

• La única carrera impulsada para Nueva York fue cortesía de Bellinger (LF).

• Los bateadores de los Yankees recibieron 2 bases por bolas y se poncharon 6 veces en el juego.

Decisión del Lanzador

El lanzador ganador del encuentro fue Kevin Gausman, quien obtuvo su primera victoria de la temporada (W, 1-0).

• Gausman lanzó 5.2 entradas.

• Permitió solo 4 hits, 1 carrera y 1 carrera limpia (ER).

• Otorgó 2 bases por bolas y ponchó a 3 bateadores.

• Su efectividad (ERA) quedó en 1.59.