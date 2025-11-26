Clima en Panamá: Lluvias y tormentas persistirán este miércoles en ambas vertientes del país

Se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas hasta el próximo 28 de noviembre .

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que este miércoles 26 de noviembre el país estará bajo condiciones inestables en ambas vertientes, con nublados, lluvias de variada intensidad, aguaceros y actividad eléctrica distribuidos a lo largo del día.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana estará nublado con lluvias de variada intensidad acompañado con actividad eléctrica a lo largo de la vertiente. Para horas de la tarde, se prevén que se mantengan las lluvias y aguaceros con tormentas, especialmente desde Bocas del Toro hasta Colón, mientras que hacia el oriente se esperan aguaceros aislados. En horas de la noche, las lluvias acompañadas con actividad eléctrica persistirán desde Bocas del Toro hasta Colón, y el resto del Caribe panameño permanecerá con cielo nublado con lluvias esporádicas.

En la vertiente del Pacífico, durante la mañana se prevé nublado con lluvias aisladas en Panamá Oeste montañas, Panamá Este, Golfo de Panamá y Darién, mientras que el resto del Pacífico registrará cielo parcialmente nublado a nublado.

Para la tarde, se esperan aguaceros con tormentas aisladas en Chiriquí occidente, Veraguas, macizo montañoso de Azuero, Panamá Oeste, Panamá Este, y en el resto del Pacífico panameño se prevén aguaceros aislados.

En la noche, las lluvias intermitentes de variada intensidad continuarán en el sur de Veraguas, costas de Panamá Oeste, golfo de Panamá, sur de Azuero, oriente de Darién y comarcas Emberá-Woünaan, con el resto de la vertiente bajo cielo parcialmente nublado a nublado.

Las temperaturas máximas en el país oscilarán entre 28°C y 31°C, exceptuando las zonas de montañas y la cordillera Central, donde los valores estarán entre 14°C y 24°C.

En cuanto al viento, para el Caribe se prevé flujo del noreste y noroeste con velocidades entre 20 y 30 km/h. En el Pacífico, los vientos provendrán del noroeste, oeste y suroeste (Pacífico occidental), con velocidades entre 15 y 30 km/h.

Las condiciones marítimas también estarán influenciadas por la inestabilidad atmosférica. En el litoral Caribe, se esperan olas de 1.5 m hasta 2.0 m de altura y periodos de 8 a 9 segundos. En el litoral Pacífico, las olas alcanzarán entre 0.5 m y 1.2 m, con periodos de 14 a 16 segundos.

El Imhpa reportó además índices de radiación UV-B con nivel de riesgo moderado a alto (3-7 UV-B) en el país.

