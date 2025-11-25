Idaan avanza en trabajos de adecuación en tomas de agua en Chiriquí

La institución pidió comprensión a los usuarios, ya que estas labores podrían generar baja presión o interrupciones temporales del servicio.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que continúa con los trabajos de adecuación en las tomas y captaciones de agua cruda de varias plantas potabilizadoras en la provincia de Chiriquí, con el objetivo de optimizar su funcionamiento.

La institución pidió comprensión a los usuarios, ya que estas labores podrían generar baja presión o interrupciones temporales del servicio en distintos sectores mientras se desarrollan las mejoras.

“Son muchos trabajos, estamos próximos a hacer dichas conexiones y así mejorar la funcionabilidad de dichas plantas. En cuanto al tiempo de verano, hay un cronograma que tenemos para en todas las tomas realizar embalses para garantizar el agua y tener una mayor producción durante el tiempo de verano”, explicó Carlos Rivera, director regional del Idaan.

Las intervenciones se ejecutan en plantas potabilizadoras ubicadas en el oriente de Chiriquí, en el distrito de David, así como en las instalaciones de Bugaba y del distrito de Barú.

Con información de Demetrio Ábrego