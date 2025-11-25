Naviferias: IMA prepara más de 50 mil jamones y bolsas de alimentos para venta en Chiriquí

Inicia la distribución de más de 50 mil bolsas y jamones en la provincia de Chiriquí, en donde recibieron el apoyo de juntas comunales y municipios.

Chiriquí, Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio inicio con la preparación de más de 50 mil bolsas de alimentos y 50 mil jamones que serán vendidos a bajo costo durante la feria navideña que se dará en la provincia de Chiriquí durante el mes de diciembre.

El director regional del IMA, Luis Cerrud, informó que esta feria da inicio en los distritos de Bugaba, Barú y Río Sereno, en donde el personal se encuentra preparando los productos que serán ofrecidos al público. Los trabajadores realizan el armado, clasificación y empaque de los productos para agilizar la atención al público con el fin de asegurar que se implemente la compra rápida.

Se trabaja de manera simultánea para clasificar los alimentos, ya que se empacan productos y organizan la logística que permitirá la entrega ordenada al público. Las autoridades aseguran que se coordina un plan de acción para evitar filas extensas, debido a que la distribución se realizará durante la próxima semana, una vez concluido el empacado final de los productos.

El principal objetivo de esta feria es aliviar el presupuesto de las familias en época navideña, donde el gasto alimentario aumenta, y busca ofrecer precios accesibles para garantizar que la población tenga acceso a alimentos básicos para compartir en Navidad.

