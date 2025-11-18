Naviferias del IMA 2025: ¿Cuánto cuesta la 'bolsa navideña' y qué productos trae?

Las Naviferias inician el próximo 2 de diciembre y se realizarán 123 a nivel nacional, tanto en provincias como en las comarcas.

Ciudad de Panamá/El subdirector del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Walter Rodríguez, explicó la planificación y la logística para la distribución de los jamones navideños y las cajas que se venderán en más de 120 puntos del país, como parte de la tradicional feria que cada año busca ofrecer precios accesibles a la población.

Rodríguez destacó que este operativo moviliza a cientos de colaboradores que se preparan desde la madrugada. Señaló que el personal del IMA trabaja con un fuerte compromiso para garantizar el abastecimiento: “Este grupo de hombres y mujeres se levanta desde 2, 3 de la mañana para estar en los puntos y empezar a las 5 de la mañana la venta del jamón”, afirmó.

El inicio de la feria será el 2 de diciembre, de forma simultánea en Chiriquí, Los Santos y Herrera. El día 3 de diciembre continuará en nuevas zonas de estas provincias, además de Coclé y otros distritos contemplados en el calendario oficial de las Naviferias. En total, el IMA habilitará 123 puntos de venta, incluyendo 21 nuevos, entre ellos áreas insulares y comunidades de la comarca.

Sobre la disponibilidad del producto, Rodríguez informó que se adquirieron 500 mil piezas de jamón, de las cuales 300 mil provienen de la producción nacional. Las restantes 200 mil son aportadas por distribuidoras nacionales para garantizar la cobertura de la demanda.

Para promover una distribución equitativa, el subdirector pidió a la población evitar que varios miembros de una misma familia intenten adquirir unidades adicionales utilizando múltiples cédulas.

Explicó que el IMA busca que más hogares puedan beneficiarse. “Tratemos que no vayan cinco o seis miembros de la familia con su cédula… piensen en otras familias”, expresó al recalcar que el producto tiene alta demanda y un precio favorable frente al mercado.

También recordó que las filas serán ordenadas y dinámicas, sin permitir apartar puestos o venta de turnos. Destacó que habrá atención diferenciada para adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas, quienes en lugares como San Miguelito contarán con la mitad de las cajas de cobro habilitadas exclusivamente para ellos.

Rodríguez detalló que este operativo requiere la participación coordinada de diversas regionales del IMA. Dependiendo de la demanda, equipos de provincias como Chiriquí o Coclé pueden desplazarse para reforzar puntos en la capital o áreas donde se necesite mayor personal. En sectores como Pacora o la Gobernación de Panamá se habilitarán alrededor de 25 puestos de atención.

Sobre los productos, el subdirector confirmó que se ofrecerá una caja navideña con un costo de $15.00, que incluye dos bolsas de arroz, sal, azúcar, una lata de guandú y un jamón picnic con hueso. Aclaró que el jamón no se venderá por separado, ya que el paquete es integral y no hay disponibilidad para fijar un precio individual. La adición de la segunda bolsa de arroz responde a solicitudes de los consumidores el año anterior.

En cuanto a la calidad del producto, Rodríguez indicó que todos los jamones que se distribuirán en el país serán exactamente iguales, sin importar la provincia o comunidad. “Debe ser la misma calidad por el mismo precio… es igual para todos”, dijo, enfatizando la importancia de garantizar dignidad y equidad para cada comprador.

Aunque durante los días de feria el personal estará concentrado en la logística navideña, las tiendas fijas del IMA permanecerán abiertas en cada provincia para atender al público. Lo que sí disminuirá temporalmente será la operación de las ferias móviles.

El subdirector reiteró que los asistentes solo deben llevar efectivo y cédula, además de artículos personales en caso de lluvia. Las ferias iniciarán entre las 5:00 a.m. y 6:00 a.m., dependiendo de la iluminación y las condiciones de cada lugar.

Calendario: Semana 1 🎄

📌 2 de diciembre

Chiriquí: Bugaba, Barú, Renacimiento

Los Santos: La Villa de Los Santos, Macaracas, Guararé, Las Tablas, Pedasí, Pocrí, Tonosí

Herrera: Chitré Cabecera, Monagrillo, La Arena

📌 3 de diciembre

Chiriquí: Boquete, Dolega, Gualaca

Herrera: Parita, Cabuya, Santa María, El Rincón, Los Canelos, El Limón de Santa María, Divisa

Chepo: Unión Santeña, Tortí

📌4 de diciembre

Chiriquí: Alanje, Boquerón, Tierras Altas

Herrera: Ocú Cabecera, Los Llanos de Ocú, Las Minas, Chepo, Los Pozos, La Pitaloza, Pesé Cabecera

Chepo: Chepo Centro

📌 5 de diciembre

Chiriquí: San Félix, Remedios, Tolé, San Lorenzo

Chepo: Chimán (Pasiga), Loma del Naranjo

Coclé: Antón, El Valle, Río Hato, Aguadulce, Penonomé, Natá, Olá, La Pintada, Jaguito, El Roble

🎄 Semana 2

📌 9 de diciembre

Veraguas: Calobre, San Francisco, Santa Fe, La Mesa, Cañazas

📌10 de diciembre

Chiriquí: David

Veraguas: La Palma, Los Ruices, Río de Jesús, Soná, Hicaco

Colón: Barrio Sur, San Juan, Buena Vista

Darién: Yaviza, Metetí, Santa Fe

Bocas del Toro: Chiriquí Grande

📌 11 de diciembre

Veraguas: Atalaya, Santiago, Omar Torrijos

Colón: Cativá, Puerto Pilón, Escobal

Darién: La Palma, Real de Santa María

Bocas del Toro: Almirante

📌12 de diciembre

Veraguas: Montijo, Isla Gobernadora, Llano Cativá–Mariato, Quebro

Colón: El Guabo, Chagres, Miguel de la Borda

Darién: Jaqué, Garachiné

Bocas del Toro: Changuinola

Panamá Oeste: San Carlos

🎄 Semana 3

📌 15 de diciembre

Panamá Oeste: Chame

Panamá: Chilibre, Alcalde Díaz

📌16 de diciembre

Colón: Nombre de Dios, Palenque Cabecera, María Chiquita, Portobelo

Bocas del Toro: Guabito

Panamá Oeste: Capira, Capira Rural – El Límite

Panamá: Juan Díaz – Frigo (San Antonio), Juan Díaz

📌 17 de diciembre

Bocas del Toro: Isla Colón

Panamá Oeste: La Chorrera, Chorrera Rural – Los Díaz

Panamá: Mateo Iturralde – Pan de Azúcar

📌 18 de diciembre

Panamá Oeste: Arraiján, Hato Montaña

Comarca Ngäbe-Buglé: Soloy, Sabanitas, Hato July

Panamá: Pacora, Tocumen

📌 19 de diciembre

Panamá Oeste: Veracruz

Comarca Naso Tjër Di: Naso Tjër Di

Comarca Ngäbe-Buglé: Chichica, Ñurum

Panamá: Gobernación

🎄 Semana 4

📌 23 de diciembre

Comarca Emberá-Wounaan: Lajas Blancas

Comarca Ngäbe-Buglé: Pueblo Nuevo, Kankintú

📌 24 de diciembre

Comarca Ngäbe-Buglé: Kusapín, Santa Catalina

📌 Por definir

Comarca Madungandí

Comarca Wargandí

Comarca Guna Yala

Comunidad: Majé Emberá Druá