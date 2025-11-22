Chiriquí: Tribunal declaró 'no culpable' a la mujer del bebé falso reemplazado por muñeca

Chiriquí, David/Tras tres días de audiencia, el Tribunal de Juicio de Chiriquí declaró "no culpable" a Tahira Montero, una joven de 26 años señalada de haber simulado un embarazo y de utilizar una muñeca para hacer creer en la muerte de una bebé que, según la denuncia, nunca existió.

La audiencia inició el miércoles y concluyó la noche del viernes, en un proceso en el que la Fiscalía acusaba a Montero por simulación de hecho punible y falsificación de documentos públicos. El Ministerio Público había solicitado una pena de 136 meses de prisión, equivalente a 11 años y 4 meses.

El tribunal conformado por tres magistrados la declaró no culpable, y fijó para el 5 de diciembre la lectura formal del fallo.

El caso se originó a partir de una denuncia presentada por Ducdiel Morales, de 24 años, y sus familiares, quienes afirmaron haber sido engañados con un supuesto embarazo. Posteriormente, denunciaron que Montero les informó que la recién nacida había fallecido y que les entregó una muñeca para realizar los actos religiosos y fúnebres.

La lectura del fallo definirá el cierre del proceso, uno de los más comentados en la provincia por lo inusual de los hechos que dieron origen a la investigación.

Con información de Demetrio Ábrego.