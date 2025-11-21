Fiscalía pide más de 11 años de prisión para mujer que fingió tener un bebé y lo reemplazó por una muñeca

La abogada Geovanny Ortega, representante legal del querellante, indicó que en la audiencia los peritos dejaron claro que la mujer no sufría de ninguna condición psicológica o psiquiátrica.

Este viernes 21 de noviembre se desarrolla el tercer día de audiencia por los delitos de falsificación de documentos públicos y simulación de hecho punible contra la joven Dayra Montero, de 26 años, que además de simular un embarazo, utilizó una muñeca para fingir la muerte de la supuesta bebé que nunca existió.

Los abogados de la defensa decidieron romper el silencio, luego de haber evitado a los medios de comunicación durante los dos primeros días, asegurando esperar un proceso judicial objetivo y amparado en el derecho y sin presiones mediáticas.

José Betancourt, abogado de la defensa, aseguró esperar un juicio objetivo en donde prime la verdad, resaltando que su defendida no incumplió la ley.

"Espero que sea un fallo en derecho", subrayó.

Por su parte, la abogada Giovanni Ortega, representante legal del querellante, indicó que en la audiencia los peritos dejaron claro que la mujer no sufría de ninguna condición psicológica o psiquiátrica.

"Ha quedado consignado con los peritos del Instituto de Medicina Legal que ella es consciente, que ella no tiene ningún trastorno, y que los trastornos de ansiedad y de estrés que han querido demostrar los creó su abogada, que es doctora y es quien la refiere a un psiquiatra", explicó Ortega.

La mujer está imputada por los supuestos delitos contra la administración de justicia en la modalidad de simulación de hechos punibles, y contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos públicos. La Fiscalía pide una pena de 136 meses de prisión, equivalente a 11 años y 4 meses en prisión.

El proceso tiene que ver con una denuncia que interpuso Ducdiel Morales, de 24 años de edad, y sus familiares, al afirmar que se les engañó con un supuesto embarazo y, posteriormente, cuando se les dijo que la recién nacida había fallecido, se les entregó una muñeca para que realizaran los oficios religiosos y fúnebres.

"Esperamos que se haga justicia", expresó Morales, al tiempo que indicó que tiene afectaciones psicológicas y emocionales, puesto que pensó que había sido padre, pero luego se enteró de que la bebé nunca existió.

Información de Demetrio Ábrego