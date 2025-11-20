En curso el juicio oral a la mujer que simuló embarazo y presentó una muñeca como si fuera una bebé fallecida

La mujer está imputada por los supuestos delitos contra la administración de justicia en la modalidad de simulación de hechos punibles, y contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos públicos.

Este jueves entró en su segundo día de audiencia el juicio que se le sigue a una mujer, por los supuestos delitos de simulación de hecho punible y falsificación de documentos públicos.

El proceso tiene que ver con una denuncia que interpuso un hombre de 24 años de edad [en 2023] y sus familiares, al afirmar que se les engañó con un supuesto embarazo y, posteriormente, cuando se les dijo que la recién nacida había fallecido, se les entregó una muñeca para que realizaran los oficios religiosos y fúnebres.

En esta querella penal, el hombre es representado por la abogada Wyznick Ortega, quien detalló que se espera realizar una depuración del auto de llamamiento a juicio, testimonios y pruebas periciales.

La mujer está imputada por los supuestos delitos contra la administración de justicia en la modalidad de simulación de hechos punibles, y contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos públicos.

El caso se conoció en diciembre de 2023 tras la denuncia pública presentada por el joven bugabeño.

La supuesta madre primeriza procedente de Panamá intentó engañar al joven chiricano, quien en ese momento tenía una relación sentimental con esta chica.

Tras la audiencia de control de garantías y la audiencia intermedia, se llegó al juicio oral que podría finalizar este próximo viernes en horas de la tarde.

Por este caso, el Ministerio Fiscal está solicitando una pena de 132 meses de prisión; mientras que la querella ha pedido un resarcimiento económico por 25 mil dólares, por daños y perjuicios, y daños morales.

El pasado 28 de febrero de 2024, se llevó a cabo la audiencia de imputación en donde la jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio, Belén Salomón, ordenó la medida cautelar de detención domiciliaria solicitada por el Ministerio Público.

El caso

En aquel octubre de 2023, la mujer le dijo a este joven que la bebé que habían concebido y que había nacido el 10 de octubre de 2023 en el Hospital Santo Tomás, había muerto el 13 de octubre.

Tras semanas de espera, la supuesta bebé fue trasladada a Chiriquí el 14 de diciembre de 2023 para los oficios religiosos y fúnebres, pero la sorpresa de los familiares y amigos fue que, al revisar la abuela el ataúd y a la supuesta recién nacida, se dieron cuenta de que era una muñeca vestida de bebé y con algodones metidos en la boca, nariz y oídos.

Ante el retraso por el traslado del cuerpo, la excusa que dio la joven arquitecta fueron los cierres en el país por las protestas contra la minería.

El insólito hecho se registró en la barriada El Encanto de Concepción, Bugaba, justo en medio de la velación de la bebé que había sido trasladada desde la ciudad de Panamá.

El 29 de diciembre de 2023, la fiscal superior de Chiriquí, Melisa Navarro, afirmó que se pudo corroborar que en el Hospital Santo Tomás no se dio dicho nacimiento como se había dicho en un inicio de la historia.

Destacó que se ha establecido fehacientemente que, para la fecha en que indició que había dado a luz en el Hospital Santo Tomás, “ese hecho no se dio”.

"La madre y sus familiares nos decían que en la morgue se las entregarían el pasado 14 de diciembre, fuimos a Panamá y ella mantenía el motete con la supuesta bebé muerta en sus brazos y la colocó en el pequeño ataúd que habíamos comprado y no se separó de él hasta que llegamos a la casa en Bugaba, Chiriquí, donde le habíamos preparado un lugar para velarla el jueves 14, para luego enterrarla el viernes 15 de diciembre", narró el joven.

Según los familiares, les entregaron a ellos documentos que aparentemente fueron adulterados o falsificados; por ello están solicitando que se investigue el hecho y también verificar para recuperar a la bebé.

