Fiscalía Anticorrupción realiza diligencias de inspección en Juntas Comunales de Chiguirí y Pajonal

Coclé/La Fiscalía Anticorrupción llevó a cabo una diligencia de inspección en las Juntas Comunales de Chiguirí y Pajonal, en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé, como parte de las actuaciones orientadas a fortalecer los procesos por el delito de peculado agravado en perjuicio del Estado panameño, en relación con el Programa de Interés Social (PDIS).

Durante las visitas, verificaron la documentación proporcionada que se mantenía en esos despachos públicos.

Además, se tomó entrevista con la finalidad de recopilar información que será incorporada a las investigaciones en desarrollo, garantizando así un proceso transparente y apegado a la ley.

La Procuraduría de la Nación indicó que las investigaciones buscan velar por el uso adecuado de los recursos del Estado y avanzar con las investigaciones correspondientes, garantizando la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la gestión pública.