Aprehenden a dos estadounidenses con 34 paquetes de droga en el aeropuerto de Albrook

Panamá/En el Aeropuerto Marcos A. Gelabert, ubicado en el corregimiento de Ancón, unidades de inteligencia policial aprehendieron a dos ciudadanas de nacionalidad estadounidense, a quienes se les decomisaron 34 paquetes de presunta droga ocultos dentro de sus maletas.

Las mujeres, de 29 y 25 años, se disponían a abordar un vuelo privado con destino a Brasil. Sin embargo, durante la revisión en las máquinas de rayos X, el personal de seguridad detectó anomalías en sus equipajes.

Al realizar una inspección más detallada, con el apoyo de unidades caninas, se ubicaron varios paquetes rectangulares de color negro.

Este hecho resalta la importancia del uso de tecnología avanzada en los controles de seguridad para prevenir el tráfico de sustancias ilícitas. Las detecciones se dieron en coordinación entre operadores aeroportuarios y unidades policiales; se logró detectar oportunamente este delito.