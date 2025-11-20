Autoridades de Colón y la AMP refuerzan acciones para evitar zarpes no autorizados

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) realizará inspecciones en la Costa Arriba de Colón para verificar el cumplimiento de normas de seguridad marítima y controlar el transporte de pasajeros.

Colón/Los zarpes no autorizados continúan representando un grave riesgo para la vida humana, tema que motivó una reunión entre autoridades de la provincia de Colón y directivos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Durante el encuentro, el subdirector de Puertos de la AMP, Víctor Zamora, anunció que en los próximos días se llevará a cabo una gira de inspección en la costa arriba de Colón, en la que participarán las direcciones de Marina Mercante, Gente de Mar y Puertos. El objetivo es verificar que las embarcaciones dedicadas al transporte de pasajeros cumplan con las normas de operación y seguridad vigentes.

Zamora destacó la importancia de cumplir con las normativas establecidas, incluyendo la licencia de operación adecuada para cada actividad, la patente de navegación vigente, los certificados de competencia de los operadores y el respeto estricto a la capacidad autorizada de cada nave.

Por su parte, el gobernador de Colón, Julio Hernández, solicitó a la AMP reforzar las medidas de inspección en los muelles y atracaderos de la costa atlántica para prevenir incidentes.

“Le solicitamos respetuosamente a la AMP que asigne personal en los puntos autorizados para el embarque de pasajeros, especialmente migrantes, a fin de evitar la pérdida de vidas humanas”, expresó Hernández.

La Gobernación de Colón anunció que emitirá un decreto para fortalecer las sanciones aplicadas por la AMP a quienes incumplan las medidas de seguridad marítima. Además, se evalúa la posibilidad de establecer un punto específico para la llegada de migrantes, con el fin de mejorar el control de este flujo.

Al cierre de la reunión, se acordó realizar un encuentro de seguimiento a mediados de diciembre, en el que se presentarán los resultados de las inspecciones y se definirán medidas adicionales para reducir el riesgo de accidentes en el mar.