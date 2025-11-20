Unesco premia proyecto 'Escuela del Mono Araña' desarrollado por jóvenes panameños en Azuero

Actualmente, el proyecto llega a 32 escuelas y atiende a más de 2,700 niños cada año.

La Escuela del Mono Araña, un proyecto de reforestación y educación ambiental, implementado desde 2010 en la región de Azuero fue premiada por la Unesco, por su excelencia en el avance de la sostenibilidad a través de la educación y la participación comunitaria.

Un jurado internacional, conformado por cinco expertos en educación para el desarrollo sostenible, seleccionó este proyecto de 120 candidaturas presentadas por los Estados miembros de la Unesco y organizaciones asociadas oficialmente. Además de la Escuela del Mono Araña, fueron elegidos los proyectos “Restauración y gestión innovadora del Bosque Sagrado de Ookpo en Pobè” de Benín (África Occidental) y “Edukatu” de Brasil.

Cada iniciativa reconocida recibió un premio de $50,000 en una ceremonia celebrada hoy en París, Francia.

Actualmente, el proyecto llega a 32 escuelas y atiende a más de 2,700 niños cada año. La Iniciativa de la Escuela del Mono Araña, que dirige la Fundación Pro Eco Azuero, promueve la administración ambiental y la restauración de ecosistemas en zonas rurales, enfocado en la regeneración forestal, la conservación de especies y el cambio climático.

En ese sentido, la fundación destacó que esta Iniciativa integra el aprendizaje práctico y experiencial y combina la educación formal y no formal. "Al combinar la educación formal y no formal, integrar el monitoreo ecológico e implementar un sistema de mentoría juvenil, el proyecto fortalece los valores ambientales y el liderazgo desde una edad temprana".

El programa también incluye acciones específicas de empoderamiento femenino: la creación de bancos de semillas y viveros de árboles dirigidos por mujeres rurales, que complementan las actividades de reforestación y restauración de ecosistemas en las áreas donde opera la fundación.

La Unesco por su parte, resaltó que los galardonados “representan diversos contextos y enfoques educativos, que van desde la conservación del patrimonio cultural y el consumo sostenible hasta la restauración ambiental liderada por jóvenes”.