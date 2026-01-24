Extranjera recibe condena tras decomiso de mercancía falsificada en Betania

La condena se produjo luego de diligencias de allanamiento realizadas en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) , el pasado jueves 22 de enero de 2026 , en el corregimiento de Betania .

Ciudad de Panamá, Panamá/Una extranjera fue condenada a 60 meses de prisión por el delito contra la propiedad intelectual, tras una audiencia solicitada por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática.

La condena se produjo luego de diligencias de allanamiento realizadas en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), el pasado jueves 22 de enero de 2026, en el corregimiento de Betania. Durante el operativo, las autoridades decomisaron alrededor de 9 mil piezas de mercancía falsificada de todo tipo, valoradas en aproximadamente 95 mil dólares, además de dinero en efectivo y equipos informáticos.

El caso fue ventilado durante una audiencia de solicitudes múltiples, en la que se alcanzó un acuerdo de pena entre las partes, el cual fue posteriormente validado por el juez, permitiendo así la imposición de la condena.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de llevar adelante investigaciones objetivas y transparentes, así como de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia, en estricto apego a lo establecido en la Constitución y la Ley.