Clima en Panamá: Sábado caluroso con lluvias aisladas en el Caribe y advertencias marítimas

En la vertiente del Pacífico, el cielo se mantendrá mayormente despejado a parcialmente nublado.

Clima en Panamá.
Clima en Panamá. / TVN Noticias

Panamá/El país amanece este sábado con condiciones climáticas contrastantes, marcadas por lluvias aisladas en la vertiente del Caribe y una tarde calurosa en gran parte del territorio nacional, de acuerdo con el informe meteorológico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha).

Durante el transcurso del día, en la vertiente del Caribe se esperan intervalos nubosos acompañados de lluvias aisladas y esporádicas. Estas condiciones mantienen en alerta a comunidades costeras y a quienes realizan actividades marítimas, debido a la advertencia vigente por oleaje en esta zona.

Puede leer: Playa Las Garzas: ¿Qué está permitido en este nuevo espacio público que será inaugurado el domingo?

En la vertiente del Pacífico, el cielo se mantendrá mayormente despejado a parcialmente nublado. Sin embargo, hacia horas de la tarde podrían presentarse intervalos nubosos con la posibilidad de lluvias muy aisladas y esporádicas en sectores de Darién, Panamá, Panamá Oeste y el occidente de la provincia de Chiriquí.

Las temperaturas máximas para este sábado oscilarán entre 22°C y 26°C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país se prevén valores entre 29°C y 33°C, generando una sensación de calor durante gran parte de la jornada.

En cuanto a los vientos, predominarán corrientes del noroeste a noreste, con velocidades de hasta 35 km/h en el golfo de Panamá y hasta 25 km/h en la comarca Guna Yala, Colón, Panamá, Panamá Oeste, Coclé y provincias centrales, con posibles ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. En el resto del país se esperan vientos variables, con velocidades de hasta 20 km/h en la tarde y menores de 15 km/h durante el resto del día.

Las condiciones marítimas continúan siendo un factor de atención. En el mar Caribe se esperan olas con alturas entre 0.9 y 1.8 metros y periodos de 6 a 8 segundos, manteniéndose condiciones marítimas de advertencia por oleaje. En el océano Pacífico, las olas alcanzarán alturas entre 0.4 y 1.4 metros, con periodos entre 12 y 15 segundos.

Asimismo, se prevén índices máximos de radiación UV-B entre 9 y 11, lo que representa un nivel de riesgo muy alto y extremo en todo el país. Las autoridades recomiendan extremar las medidas de precaución y limitar la exposición directa al sol, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

Temas relacionados

clima en Panamá Pronóstico del tiempo Índices de radiación UV
Si te lo perdiste
Lo último
stats