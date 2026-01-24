Clima en Panamá: Sábado caluroso con lluvias aisladas en el Caribe y advertencias marítimas

Panamá/El país amanece este sábado con condiciones climáticas contrastantes, marcadas por lluvias aisladas en la vertiente del Caribe y una tarde calurosa en gran parte del territorio nacional, de acuerdo con el informe meteorológico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha).

Durante el transcurso del día, en la vertiente del Caribe se esperan intervalos nubosos acompañados de lluvias aisladas y esporádicas. Estas condiciones mantienen en alerta a comunidades costeras y a quienes realizan actividades marítimas, debido a la advertencia vigente por oleaje en esta zona.

En la vertiente del Pacífico, el cielo se mantendrá mayormente despejado a parcialmente nublado. Sin embargo, hacia horas de la tarde podrían presentarse intervalos nubosos con la posibilidad de lluvias muy aisladas y esporádicas en sectores de Darién, Panamá, Panamá Oeste y el occidente de la provincia de Chiriquí.

Las temperaturas máximas para este sábado oscilarán entre 22°C y 26°C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país se prevén valores entre 29°C y 33°C, generando una sensación de calor durante gran parte de la jornada.

En cuanto a los vientos, predominarán corrientes del noroeste a noreste, con velocidades de hasta 35 km/h en el golfo de Panamá y hasta 25 km/h en la comarca Guna Yala, Colón, Panamá, Panamá Oeste, Coclé y provincias centrales, con posibles ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. En el resto del país se esperan vientos variables, con velocidades de hasta 20 km/h en la tarde y menores de 15 km/h durante el resto del día.

Las condiciones marítimas continúan siendo un factor de atención. En el mar Caribe se esperan olas con alturas entre 0.9 y 1.8 metros y periodos de 6 a 8 segundos, manteniéndose condiciones marítimas de advertencia por oleaje. En el océano Pacífico, las olas alcanzarán alturas entre 0.4 y 1.4 metros, con periodos entre 12 y 15 segundos.

Asimismo, se prevén índices máximos de radiación UV-B entre 9 y 11, lo que representa un nivel de riesgo muy alto y extremo en todo el país. Las autoridades recomiendan extremar las medidas de precaución y limitar la exposición directa al sol, especialmente durante las horas de mayor intensidad.