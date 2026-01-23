Playa Las Garzas: ¿Qué está permitido en este nuevo espacio público que será inaugurado el domingo?

No está permitido bañarse , ya que la Bahía de Panamá aún no ha sido declarada apta para el contacto directo con el agua, decisión que corresponde al Programa de Saneamiento de Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Municipio de Panamá avanza en la recuperación de espacios públicos costeros con la reapertura de lo que hoy se conoce como playa Las Garzas, ubicada detrás de la Plaza Quinto Centenario y a pocos pasos del Palacio de Las Garzas. Este proyecto forma parte de una estrategia integral que busca devolverle a la ciudadanía el acceso a áreas que por años estuvieron restringidas o en estado de abandono.

Así lo explicó Yarelys Gómez, directora de Resiliencia y Cambio Climático del Municipio de Panamá, quien destacó que el objetivo no es solo habilitar el acceso, sino mantener estos espacios limpios, seguros y en armonía con la naturaleza.

“Queremos que las personas puedan sentarse en la arena, disfrutar de la vista de la ciudad, apreciar las aves que llegan a la costa y reconectar con su entorno”, señaló Gómez.

Un proyecto que va más allá de una sola playa

Playa Las Garzas es solo una de las siete playas que el municipio está interviniendo en el área del Casco Antiguo, algunas de ellas divididas en tramos como Santo Domingo y El Malecón. Según la directora, estos espacios requieren mantenimiento constante, ya que la marea continúa arrastrando residuos, especialmente plásticos.

Durante las jornadas de limpieza se encontraron vidrios, caliche, restos orgánicos, juguetes y plásticos deformados, evidenciando la necesidad de un uso responsable por parte de la ciudadanía.

¿Qué se puede y qué no se puede hacer?

El acceso a playa Las Garzas está permitido de día, en un horario aproximado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., guiado por la luz solar. Las personas pueden:

Sentarse en la arena.

Llevar sillas o petates.

Tomar fotografías.

Disfrutar del amanecer o atardecer.

Realizar actividades recreativas pasivas como castillos de arena.

Sin embargo, no está permitido bañarse, ya que la Bahía de Panamá aún no ha sido declarada apta para el contacto directo con el agua, decisión que corresponde al Programa de Saneamiento de Panamá.

Tampoco se permite:

El consumo de alcohol.

Bocinas o ruidos excesivos.

Camping.

Actividades náuticas.

Mascotas sin control.

Dejar basura o usar plásticos de un solo uso.

Turismo y economía local

El municipio también evalúa la posibilidad de incorporar kioscos, artesanos y pequeños negocios que complementen la experiencia del visitante, alineados con el plan turístico del alcalde capitalino.

“La idea es que la experiencia sea más completa: disfrutar la vista, comerse un ceviche o un helado, siempre respetando el entorno”, explicó Gómez.

Inauguración oficial

La inauguración formal de playa Las Garzas se realizará este domingo 25 de enero, de 3:00 p.m. a 6:00 p.m., como parte de una jornada de actividades culturales en el Casco Antiguo, que incluirá áreas peatonales y eventos folclóricos.

Recomendaciones para los visitantes