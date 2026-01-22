Decomisan artículos escolares y paraguas de presunto contrabando en Azuero

La autoridad de Aduna informó que más de 300 bultos fueron retenidos durante una inspección de rutina.

Ciudad de Panamá/En medio de un operativo de control y fiscalización, inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas lograron retener más de 300 bultos de mercancía que presentaban señales de posible falsificación, luego de detectar las irregularidades durante la revisión de un contenedor cuyo destino final era la provincia de Chiriquí.

La inspección fue realizada por personal de Aduanas de las regiones de la Zona Central y Azuero, quienes, al verificar el contenido del cargamento, observaron inconsistencias en varios productos, principalmente artículos escolares y paraguas, lo que encendió las alertas de los inspectores y motivó la retención preventiva de la mercancía para una evaluación más exhaustiva.

De acuerdo con la información oficial, las características de algunos artículos, como el uso de marcas reconocidas sin la debida documentación, levantaron sospechas sobre una posible vulneración a los derechos de propiedad intelectual, razón por la cual el caso fue puesto en manos del Departamento de Propiedad Intelectual de la Autoridad Nacional de Aduanas.

Además, las autoridades hicieron un llamado a los importadores y distribuidores con el objetivo de asegurarse de que la mercancía que ingresa al país cuente con los permisos y certificaciones necesarias para evitar las sanciones legales. Las autoridades informaron que la comercialización de los productos falsificados es un delito sancionado por la ley nacional.

Estos operativos forman parte de las acciones permanentes que adelantan las autoridades para salvaguardar el comercio formal, donde hacen un llamado a los importadores y distribuidores a asegurarse de que toda mercancía que ingrese al país cuente con los permisos, registros y certificaciones necesarias, con el fin de evitar sanciones y posibles procesos judiciales, ya que recordaron que la comercialización de productos falsificados constituye un delito, sancionado por parte de la ley del país.

La Autoridad Nacional de Aduanas reiteró que su función principal es controlar y supervisar el ingreso y la salida de mercancías del país, asegurando el cumplimiento de la normativa legal vigente, ya que, a través de estos operativos, se busca prevenir el contrabando, la falsificación y otras prácticas ilícitas, con el objetivo de fortalecer el comercio formal y contribuir al orden económico y a la seguridad comercial de Panamá.

