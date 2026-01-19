Autoridad de Aseo arranca plan de recolección de basura en San Miguelito tras la salida de Revisalud

Ovil Moreno detalla operativo diario, estabilidad en tarifas y coordinación con autoridades locales para resolver la crisis de aseo en el distrito.

San Miguelito/Tras la salida de la empresa Revisalud —que por más de 20 años manejó el servicio de aseo en San Miguelito—, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) asumió la responsabilidad de garantizar la limpieza del distrito. El administrador de la entidad, Ovil Moreno, presentó un plan de emergencia diseñado por profesionales con décadas de experiencia en gestión de residuos.

“Tenemos ya un plan definido por los profesionales de la AAUD que tienen vasta experiencia en esto. Vamos a implementarlo a partir del día de hoy”, afirmó Moreno, quien destacó que el operativo arrancó con frecuencias diarias en los nueve corregimientos del distrito.

El plan incluye 25 macrorutas subdivididas en microrutas, más de 70 equipos pesados —entre camiones volquetes, retroexcavadoras, compactadores, camiones rejilla y “hormiguitas”— y un equipo técnico especializado exclusivamente para San Miguelito, sin descuidar la atención en la ciudad capital.

Moreno fue enfático al aclarar uno de los principales temores de los residentes: la tasa de aseo no aumentará. “El costo sigue siendo igual. Ya estamos haciendo los acercamientos con ENSA para seguir cobrando a través de esa empresa”, explicó, refiriéndose a la confusión generada en diciembre, cuando algunos vecinos vieron cargos adicionales correspondientes a días extras tras la salida de Revisalud.

Respecto a la duración del operativo, el administrador señaló que la AAUD permanecerá “hasta el tiempo que sea necesario”, priorizando la salud pública. “La salud de los vecinos no es opcional, no es negociable”, subrayó.

Además, anunció que todos los domingos se realizarán operativos especiales para retirar objetos voluminosos como colchones, neveras o estufas.

Los retos

Uno de los retos más críticos ha sido atender más de 250 puntos de acumulación histórica de basura, 40 de ellos con graves problemas ambientales. “Ya corregimos más de 30 y vamos a terminar todos. Estamos rellenando huecos, verificando tuberías del Idaan y trabajando con perfilado que facilita el Ministerio de la Presidencia”, detalló.

Moreno también confirmó que, tras unos 10 días de recolección diaria para “nivelar” la situación, se establecerá un cronograma fijo: algunas zonas serán atendidas lunes, miércoles y viernes; otras, martes, jueves y sábado; y los domingos se dedicarán a la limpieza profunda.

Finalmente, hizo un llamado a la comunidad: “Tengan tranquilidad. Dejen que trabajemos. Los resultados van a hablar por sí solos”.

Con información de Luis Mendoza.