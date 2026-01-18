Negligencia médica en hospital de Barú: Padre de bebé que murió tras ingresar con resfriado reclama justicia

La causa penal tiene su origen en marzo de 2020, cuando los padres acudieron al hospital Dionisio Arrocha para tratar a su hijo por un pequeño resfriado, sin embargo, señalan que los médicos brindaron una atención inadecuada tras la muerte del bebé.

Chiriquí/Cinco años y nueve meses de espera marcan la lucha de unos padres que aún reclaman justicia por la muerte de su bebé, ocurrida por presunta negligencia médica en un hospital de la Caja de Seguro Social, en el distrito de Barú.

Franklin González, abogado querellante, explicó que el proceso judicial se mantiene en fase intermedia, manteniendo imputados a cuatro médicos del hospital Dionisio Arrocha.

Espera que para el próximo 3 de marzo se lleve a cabo la audiencia intermedia programada, y posteriormente se determine la fecha de audiencia de juicio para finalmente hacer justicia.

“Queremos que se haga justicia, estamos viendo un delito de homicidio culposo, donde tenemos elementos y pruebas importantes, que culpan a estos doctores del hospital Dionisio Arrocha", afirmó González.

El caso

Javier Lezcano, padre de un bebé de tres meses fallecido en 2020, reiteró su reclamo de justicia por lo que considera un caso de presunta negligencia médica durante la atención brindada a su hijo en el hospital Dionisio Arrocha, en el distrito de Barú.

Lezcano relató que su hijo, nacido el 10 de diciembre de 2019, era un bebé sano y que acudió inicialmente a una cita médica de control a los tres meses de nacido, tras presentar un resfriado leve. Según explicó, el menor fue atendido en un policentro y posteriormente referido al hospital Dionisio Arrocha debido a la falta de insumos en el centro de salud.

De acuerdo con su testimonio, el niño fue llevado al hospital en varias ocasiones, los días 10, 16 y 19 de marzo de 2020, sin que se registrara una mejoría en su condición. Indicó que durante esos días se le suministraron medicamentos y mascarillas, pero que, a su juicio, no se le brindó una atención oportuna ni adecuada.

“El día 19 es donde empieza en sí la odisea en el caso de mi hijo”, expresó Lezcano, al asegurar que el traslado a un centro con mayor capacidad médica no se realizó a tiempo.

El padre del infante recordó que insistió en varias ocasiones para que se efectuara un traslado oportuno, sin obtener respuesta favorable por parte del personal médico, que incluso llegó a "reírse" de la situación. “Nada les costaba hacer un traslado a tiempo; cuántas veces se les suplicó a los médicos que hagan un traslado”, manifestó.

“Se reían en mi cara y en la cara de mi esposa, y decían que el niño estaba bien, que todo iba a marchar bien, sin embargo, no fue así”, lamentó.

Lezcano añadió que una comisión médica en Panamá se ha pronunciado sobre el caso, lo que, según indicó, respalda parte de lo vivido durante la atención de su hijo. “La atención que recibió mi hijo en el año 2020 en el Dionisio Arrocha no fue la adecuada”, señaló.

El abogado querellante alega mala praxis y asegura que existen pruebas que respaldan la responsabilidad penal de los galenos en la temprana muerte del bebé de apenas 3 meses de edad.

Información de Iván Saldaña

