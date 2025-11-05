Familiares de paciente fallecida en Bocas del Toro exigen reabrir caso por presunta negligencia médica

El caso se remonta a octubre de 2017 y, pese a que recientemente un tribunal absolvió al personal médico involucrado, los parientes insisten en que no se archiven las diligencias y se consideren todas las pruebas.

Bocas del Toro/Familiares de María Elena Casasola solicitaron a las autoridades reabrir la investigación por una presunta mala praxis médica que, según afirman, provocó su muerte tras complicaciones derivadas de una apendicitis no atendida a tiempo.

El caso se remonta a octubre de 2017 y, pese a que recientemente un tribunal absolvió al personal médico involucrado, los parientes insisten en que no se archiven las diligencias y se consideren todas las pruebas.

De acuerdo con el testimonio de su hija, la paciente fue ingresada el 18 de octubre de 2017 al Hospital Raúl Dávila Mena en Bocas del Toro, donde se le diagnosticó una apendicitis no especificada. Sin embargo, la cirugía se realizó hasta el 5 de noviembre, es decir, 20 días después del diagnóstico.

Para entonces, la infección se había extendido, complicando gravemente su estado de salud. Tras la intervención, su condición empeoró y fue trasladada al Hospital Dr. Rafael Hernández L. en Chiriquí, donde falleció el 16 de marzo de 2018.

Juicios y reclamos

El caso ha pasado por dos juicios. En el primero, celebrado el 15 de agosto de 2024, el médico cirujano fue absuelto. No obstante, la familia apeló y se ordenó un segundo juicio, que se llevó a cabo el 6 de octubre de este año. En esta nueva audiencia, nuevamente se determinó que no había responsabilidad penal del personal médico.

Los familiares cuestionan la admisión de una prueba presentada por la defensa, la cual —afirman— carecía de los controles y protocolos exigidos por la Ley 68 de 2003. También señalan que no se valoró adecuadamente el informe médico legal que, según ellos, establece que entre el 22 de octubre y el 11 de noviembre de 2017 se incurrió en mala praxis.

Su hija declaró que la apendicitis requiere una intervención quirúrgica inmediata; sin embargo, en el caso de su madre, la cirugía se realizó tardíamente y eso deterioró su salud hasta causarle la muerte. De igual forma, indica que cuentan con peritajes forenses que respaldan su denuncia.

Piden justicia y transparencia

Los familiares solicitaron que el proceso no se archive. Aseguran que perciben inconsistencias en el manejo del expediente médico y expresan preocupación por lo que consideran falta de transparencia en el tribunal. Han anunciado que presentarán una querella penal contra los médicos involucrados y que interpusieron un recurso de casación.

Expresó que solo piden justicia, a la vez que no quieren que este caso quede impune ni que otras familias pasen por lo mismo. Consultada sobre el tema, la Caja de Seguro Social (CSS) señaló que se trata de hechos ocurridos durante administraciones anteriores.

