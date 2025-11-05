Familias en Buena Aventura de Colón piden ayuda tras deslizamiento de tierra que afectó sus viviendas.

Los afectados solicitan que se realice la remoción del material acumulado y una evaluación técnica para determinar si las estructuras son habitables o representan peligro para sus ocupantes.

Buena Ventura, Colón/Al menos tres familias del sector de Buena Aventura, en la provincia de Colón, solicitaron la atención de las autoridades luego de que un deslizamiento de tierra afectara sus viviendas el pasado 3 de noviembre, tras las intensas lluvias registradas en la región.

Las precipitaciones también provocaron inundaciones en el área. En una de las casas más afectadas, el deslizamiento causó daños en paredes y baños, dejando a sus residentes en situación de vulnerabilidad.

En este hogar viven cinco personas, entre ellas tres menores de edad, quienes tuvieron que abandonar temporalmente la vivienda por el riesgo estructural y trasladarse a la casa de familiares.

Te podría interesar: Inicia el retorno de viajeros a la ciudad capital tras largo asueto por fiestas patrias

Los afectados solicitan que se realice la remoción del material acumulado y una evaluación técnica para determinar si las estructuras son habitables o representan peligro para sus ocupantes.

Los residentes manifestaron que, aunque les indicaron que debían contactar al ingeniero municipal, solo recibieron una visita inicial el 4 de noviembre y, hasta este miércoles, ninguna autoridad ha regresado al lugar. Expresaron temor de que el terreno continúe cediendo si las lluvias persisten.

Con información de Yiniva Caballero