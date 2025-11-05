Inicia el retorno de viajeros a la ciudad capital tras largo asueto de fiestas patrias

Se espera que el “fuerte” de personas retorne durante horas de la tarde

El retorno de miles de panameños a la ciudad capital tras el largo asueto de fiestas patrias se desarrolla este lunes con un flujo vehicular fluido, aunque las autoridades de tránsito advierten que el mayor movimiento de personas se espera entre las 5:00 y 6:00 de la tarde, cuando se intensifique el regreso desde el interior del país.

En la Terminal de Transporte de Albrook, los buses provenientes de diferentes provincias como Chiriquí, Veraguas, Coclé, Los Santos, Herrera y Panamá Oeste han comenzado a llegar desde tempranas horas con pasajeros que retornan para reanudar sus labores este martes.

“Bueno, sí, el viaje ha sido rápido, pero ya se está empezando a formar bastante tráfico de Coronado para acá”, comentó una pasajera proveniente de Chame, quien regresaba a la capital junto a su familia.

Los transportistas indicaron que durante la mañana y el mediodía el flujo ha sido moderado, pero esperan que el “fuerte” de personas retorne durante la tarde, especialmente en buses de 30 pasajeros y autos particulares.

En la provincia de Coclé, también se reporta movimiento constante hacia la capital, con tránsito fluido sobre la carretera Panamericana, especialmente en los distritos de Antón, Natá y Penonomé, donde algunos viajeros aprovecharon para realizar breves paradas antes de continuar su trayecto.

Las unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) mantienen presencia en puntos estratégicos, como el boulevard de Penonomé y las entradas del IPT y el Instituto Lionela Pinzón de Grimaldo, para agilizar el paso vehicular y evitar congestionamientos.

A esta hora, el clima se mantiene estable y sin lluvias, lo que ha favorecido la circulación. No obstante, las autoridades recomiendan a los conductores mantener la precaución al volante, respetar los límites de velocidad y evitar distracciones, especialmente al caer la tarde, cuando aumentará el volumen de tránsito en dirección a la capital.

“El tráfico está bastante fluido y las condiciones climáticas han ayudado, pero pedimos a todos manejar con calma y paciencia. A medida que avance la tarde, habrá más movimiento desde el interior hacia la ciudad”, señaló uno de los agentes de tránsito en el área.