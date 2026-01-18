Encuentran con vida a una mujer reportada como desaparecida en Chimán

Posteriormente, la persona fue trasladada a un centro médico para recibir atención especializada de manera inmediata y, una vez estabilizada, fue llevada de forma segura a su residencia en la comunidad de Maje.

La colaboración de residentes del área de Chimán, en la provincia de Panamá, permitió ubicar a una persona que había sido reportada como desaparecida, hecho que fue comunicado a las autoridades competentes.

Tras el aviso, el personal del Departamento de Búsqueda y Rescate (SAR) del Servicio Nacional Aeronaval, junto al Servicio Nacional de Fronteras, que se mantenían desplegados en la zona desde el día anterior, lograron brindar asistencia a la ciudadana.

Posteriormente, la persona fue trasladada a un centro médico para recibir atención especializada de manera inmediata y, una vez estabilizada, fue llevada de forma segura a su residencia en la comunidad de Maje.

