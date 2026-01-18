Encuentran con vida a una mujer reportada como desaparecida en Chimán

Posteriormente, la persona fue trasladada a un centro médico para recibir atención especializada de manera inmediata y, una vez estabilizada, fue llevada de forma segura a su residencia en la comunidad de Maje.

Momento en que la mujer encontrada en Chimán fue trasladada al centro médico
Momento en que la mujer encontrada en Chimán fue trasladada al centro médico / Senan

La colaboración de residentes del área de Chimán, en la provincia de Panamá, permitió ubicar a una persona que había sido reportada como desaparecida, hecho que fue comunicado a las autoridades competentes.

Tras el aviso, el personal del Departamento de Búsqueda y Rescate (SAR) del Servicio Nacional Aeronaval, junto al Servicio Nacional de Fronteras, que se mantenían desplegados en la zona desde el día anterior, lograron brindar asistencia a la ciudadana.

