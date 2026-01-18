Encuentran tortuga baula en avanzado estado de descomposición en playa de Los Santos

Luego de completar la documentación y el levantamiento de la información requerida, se activaron los protocolos ambientales establecidos para este tipo de casos.

Los Santos/Residentes del sector próximo a playa Monagre alertaron a las autoridades ambientales sobre la presencia de una tortuga baula (Dermochelys coriacea) sin vida en la costa del corregimiento de Santa Ana, en el distrito y provincia de Los Santos.

Tras recibir el aviso, personal de la regional del Ministerio de Ambiente, de la dirección de Costas y Mares, Áreas Protegidas y Biodiversidad, se trasladó al lugar y verificó que el ejemplar se encontraba varado y en un estado avanzado de descomposición.

Durante la inspección técnica se realizaron las mediciones correspondientes, determinándose que el animal tenía una longitud total de 2.16 metros.

Luego de completar la documentación y el levantamiento de la información requerida, se activaron los protocolos ambientales establecidos para este tipo de casos. Como parte del procedimiento, el cuerpo del reptil fue enterrado en una zona elevada de la playa, dentro del área de vegetación, con el propósito de prevenir posibles afectaciones sanitarias en el espacio utilizado por visitantes.

La ejecución de la sepultura contó con el respaldo del Municipio de La Villa de Los Santos, que facilitó maquinaria pesada para el desarrollo de la labor.

