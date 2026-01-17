Janine Prado denuncia ataques políticos contra mujeres de oposición tras polémica en San Miguelito

En cuanto al rol de Vamos dentro de la Asamblea Nacional, la diputada reiteró que se trata de una oposición constructiva, que apoya las iniciativas cuando coincide con ellas y se opone cuando lo considera necesario.

La diputada independiente Janine Prado, de la bancada Vamos, se refirió a la controversia generada por la intervención del Gobierno central en el distrito de San Miguelito para la recolección de desechos, tras los señalamientos de la alcaldesa del distrito, Irma Hernández, sobre un posible trasfondo político en esta medida.

Prado recordó que el problema de la basura en San Miguelito no es reciente y señaló que, más allá del debate político, la prioridad debe ser garantizar el servicio a la población. Indicó que los residentes del distrito han enfrentado esta situación durante más de dos décadas mientras se mantuvo vigente la concesión con Revisalud.

En ese sentido, la diputada hizo referencia a la demanda presentada por Hernández ante la Corte Suprema de Justicia, señalando que ese proceso deberá definir si existió injerencia del Ejecutivo en una competencia que corresponde a la autoridad municipal. En ese mismo orden de ideas, subrayó que la recolección de desechos debería estar bajo la responsabilidad de la alcaldía.

Al ser consultada sobre si la intervención podría interpretarse como un pase de factura política contra la coalición Vamos, Prado afirmó que no descarta esa posibilidad.

A su juicio, la situación evidencia ataques dirigidos a mujeres de oposición, luego que el contralor llamase "ventrílocua" y "niña malcriada" a la alcaldesa por solicitarle el refrendo de los contratos de recolección y de presentar la demanda ante la corte para que derogara la resolución en la que se autorizó la intervención de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) "el tiempo que sea necesario".

"Yo no lo pongo en duda y menos en este momento, donde pareciera que están en una campaña y especialmente enfocada en las mujeres. Estamos viendo en redes sociales cualquier cantidad de publicaciones, cuentas que son las famosas "bots" y todo eso requiere mucha plata", afirmó.

La diputada señaló que en redes sociales se ha observado una gran cantidad de publicaciones y cuentas automatizadas, conocidas como bots, y sostuvo que ese tipo de acciones requieren una inversión económica considerable. En ese punto, hizo referencia al presupuesto estatal destinado a publicidad, indicando que supera los 40 millones de dólares proyectados para 2026, cifra que, según dijo, resulta relevante dentro de la discusión.

"A mí a veces me da un poco de risa cuando hablan de taquilla, pero si vamos a ver cuánto es la plata que paga el Estado en publicidad, yo creo que ahí tendríamos una cifra interesante que sobrepasa los 40 millones en presupuesto para el 2026", cuestionó.

Prado consideró que el escenario actual debe servir para retomar el camino del diálogo político y recordó declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, sobre la necesidad de alcanzar consensos en los temas donde sea posible, con el objetivo de avanzar en soluciones que espera la ciudadanía.

En cuanto al rol de Vamos dentro de la Asamblea Nacional, la diputada reiteró que se trata de una oposición constructiva, que apoya las iniciativas cuando coincide con ellas y se opone cuando lo considera necesario. Como ejemplo, mencionó el proyecto de no reelección, que contó con el respaldo de su bancada y del presidente, mientras que fue rechazado por la bancada oficialista Realizando Metas y otros diputados de partidos políticos.

Añadió que las presiones políticas no cambiarán la postura del colectivo y aseguró que cada vez que levantan la voz se genera una reacción en su contra, pero que eso no los hará bajar la guardia ni modificar su posición.

"Cada vez que levantamos la voz, sí se hace una fuerte presión hacia acá y eso no va a hacer que nosotros bajemos la guardia o cambiemos de postura", aseguró.

Y es que hace un día Prado denunció a través de su cuenta de Instagram los constantes "ataques políticos" en un video que contenía una serie de publicaciones en referencia a su persona.

En ese video, la diputada aseguró que las publicaciones en diversas redes sociales carecían de argumentos y estaban "malintencionadas". A su juicio, los ataques recientes guardan relación con su postura frente al proyecto de ley de reelecciones de rectores en las universidades, de lo que dijo “no pueden seguir siendo un botín político”.

“No vine a la Asamblea a pedir favores ni mucho menos a negociar mis convicciones", enfatizó Prado al tiempo que aseguró que seguirá fiscalizando y representando, "con posturas firmes y claras de cara a la ciudadanía".

Las declaraciones de la diputada se dieron durante el Desfile de las Mil Polleras que se lleva a cabo en la ciudad de Las Tablas este sábado 17 de enero.

