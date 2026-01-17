EN VIVO | Mil Polleras 2026: Las Tablas se engalana con el mayor tributo al traje típico panameño

Hasta el 16 de enero, más de 100 delegaciones habían confirmado su participación.

La tarde de este sábado 17 de enero, una vez más, las principales avenidas de la ciudad de Las Tablas recibieron a cientos de panameños que, ataviados con polleras, montunos, sombreros y cutarras, llegaron para disfrutar del desfile de las Mil Polleras, uno de los festivales en honor al traje típico panameño más grande del país.

Las polleras montunas, de zarazas, de faena, la congo, la de lujo, la de gala y todas las variedades que existen a lo largo y ancho del país se dieron cita a este importante evento que reúne a locales, nacionales y extranjeros que disfrutan de esta tradición que nació en 2003 en la ciudad de Panamá como parte de las actividades conmemorativas al centenario de la República.

Posteriormente, en el 2010, se trasladó a la ciudad de Las Tablas, y desde el 10 de diciembre del 2013, se estableció, mediante la Ley N° 116, que el segundo sábado de cada mes de enero se celebraría el desfile de las Mil Polleras con el fin de exaltar la pollera panameña, traje típico nacional.

Para la actividad, la Policía Nacional ha reforzado la seguridad con el apoyo de drones de vigilancia y el incremento de los agentes de la Policía Nacional, más de 500, que estarán apostados en la región.

Hasta el 16 de enero, más de 100 delegaciones habían confirmado su participación.

La administradora de Turismo, Gloria De León Zubieta, señaló que es una actividad que impacta económicamente a toda la región de provincias centrales. Agregó que muchos turistas han llegado a la provincia de Los Santos para disfrutar del desfile, ejemplo, ayer en Pedasí muchos participaron de la junta de embarra.

Mientras que Maruja Herrera, titular de Cultura, celebró a la pollera elogiando el legado de los artesanos, destacando que es una tradición que hay que cultivar y preservar.