Diputado Gaitán critica manejo de la basura en San Miguelito y respalda plan municipal de Irma Hernández

En los últimos días, la crisis por el aseo urbano desató un enfrentamiento público entre la alcaldesa de San Miguelito y el contralor general de la República, Anel Flores.

Ciudad de Panamá, Panamá/La reciente decisión de que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) asuma la recolección de basura en el distrito de San Miguelito a partir del 19 de enero ha generado opiniones encontradas entre autoridades y vecinos.

El diputado Eduardo Gaitán señaló que, aunque respalda la iniciativa de mejorar el servicio, considera que se ha pasado por alto un plan integral que ya estaba en marcha desde la alcaldía de San Miguelito. “El problema de la basura es tan grande y de calidad monumental que necesitamos abordarlo con un plan. Este plan se venía trabajando desde la alcaldía por más de un año y medio e incluía un diagnóstico previo, algo fundamental antes de implementar cualquier solución”, afirmó Gaitán.

Durante su recorrido por la cancha junto al Centro de Salud de Don Bosco, donde participó en labores de limpieza, el diputado destacó que el trabajo comunitario sigue activo a pesar de las dificultades con la recolección. “No nos hemos detenido; seguimos limpiando y apoyando desde esta curul a la alcaldesa Irma Hernández y a la comunidad”, agregó.

Sobre la falta de refrendo por parte de Contraloría a las empresas que participarán en el proceso, Gaitán consideró que la intervención del órgano de control es “totalmente fuera de orden” y criticó que busque mediar entre autoridades electas y empresas privadas.

Respecto a la implementación del servicio por parte de la Autoridad de Aseo, el diputado manifestó sus mejores deseos de éxito, aunque subrayó que el plan inicial contemplaba no solo la recolección de desechos, sino también el reciclaje y el aprovechamiento de materiales orgánicos e inorgánicos. “Al final, la basura es riqueza. Podríamos transformar materia orgánica en abono y reciclar plástico, aluminio, botellas y cartón si tuviéramos el sistema adecuado”, sostuvo.

Gaitán concluyó enfatizando la importancia de un enfoque integral en la gestión de residuos y reiteró su apoyo a la alcaldesa Irma Hernández en la implementación de políticas que beneficien a los ciudadanos.

Hernández ha denunciado que la intervención del Gobierno central vulnera la autonomía municipal y ha insistido en que el municipio ya tenía contratos listos con tres empresas para continuar la recolección de desechos tras la salida de Revisalud, cuya efectividad había caído significativamente en los últimos meses. Ese plan, según la alcaldesa, estaba solo a la espera del refrendo de la Contraloría para entrar en vigor.