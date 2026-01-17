Jorge Herrera destaca acercamiento legislativo con EEUU tras reunión en la Asamblea

Las declaraciones de Herrera se dieron durante su participación en el d esfile de las Mil Polleras, celebrado en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos.

El análisis de iniciativas legislativas que beneficien tanto a Estados Unidos como a Panamá fue uno de los principales objetivos de la visita de congresistas norteamericanos a la Asamblea Nacional, donde sostuvieron una reunión con diputados panameños el pasado 16 de enero.

Según explicó el presidente del hemiciclo, Jorge Herrera, el encuentro tuvo como propósito fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambos países y sus respectivos parlamentos.

“Próximamente se impulsa la iniciativa para que el presidente del Congreso de Estados Unidos visite la Asamblea Nacional, con el objetivo de buscar una armonía de leyes que beneficien a ambos países, evaluando los aspectos positivos que puedan traducirse en inversión, crecimiento económico y generación de empleos”, expresó Herrera.

El pasado viernes, el presidente de la Asamblea Nacional, junto a varios diputados, se reunió con una delegación integrada por alrededor de 14 congresistas estadounidenses, como parte de esta agenda de acercamiento bilateral.

Las declaraciones de Herrera se dieron durante su participación en el desfile de las Mil Polleras, celebrado en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos.

Durante la actividad, el presidente del Órgano Legislativo estuvo acompañado por otros diputados que acudieron en representación de la Asamblea Nacional, entre ellos la diputada veragüense Janine Prado.

Información de Jorge Quiróz