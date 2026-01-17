Mulino sobre acuerdo entre la UE y el Mercosur: 'No es el fin de nada, sino el inicio de algo grande'

Durante su intervención, Mulino se refirió al papel del Mercosur como bloque productor de alimentos y defendió la calidad de sus productos. Indicó que se trata de una región que produce “alimentos de calidad con buenas prácticas, de manera competitiva”, los cuales, dijo, son base de una alimentación adecuada.

Durante la ceremonia de firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), el presidente de la República, José Raúl Mulino, calificó el entendimiento como un avance a favor del libre comercio y cuestionó las políticas proteccionistas que, según señaló, han impactado negativamente a la economía global.

Mulino felicitó a ambos bloques por la firma del acuerdo y sostuvo que este tipo de consensos requieren procesos prolongados de negociación. “Las regulaciones extremas se hacen de un día para otro, pero los acuerdos como el que se firma hoy llevan años y años”, expresó, al tiempo que advirtió sobre una tendencia global hacia el proteccionismo y el temor a la competitividad que implica el comercio abierto.

El mandatario reconoció las complejidades políticas que enfrentaron los líderes europeos para concretar el acuerdo. Indicó que se trató de “un arduo trabajo, una búsqueda amplia de consensos y de convencimientos”, en el que los gobiernos debieron dialogar con distintos sectores económicos de sus países.

En ese contexto, afirmó que la firma del acuerdo no representa un cierre, sino un punto de partida. “Esto no es el fin de nada, sino el inicio de algo grande en beneficio de todos”, señaló.

Producción de alimentos y comercio agropecuario

Durante su intervención, Mulino se refirió al papel del Mercosur como bloque productor de alimentos y defendió la calidad de sus productos. Indicó que se trata de una región que produce “alimentos de calidad con buenas prácticas, de manera competitiva”, los cuales, dijo, son base de una alimentación adecuada.

Al abordar las restricciones al ingreso de productos cárnicos, compartió una anécdota en la que sugirió que quienes se oponen a estas importaciones cambiarían de postura al conocer la producción de la región. “Serán ellos mismos los que quieran importar esta delicia para disfrutarla de tiempo en tiempo”, comentó.

El presidente también agradeció a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por su respaldo a Panamá en temas internacionales. Afirmó que fue “una aliada importante para la región” y destacó su papel en el proceso mediante el cual Panamá ha comenzado a salir de “listas injustas” en las que permaneció durante años.

“Usted fue instrumental y lo agradecemos mucho”, dijo Mulino durante la ceremonia.

Multilateralismo, democracia y situación regional

Mulino reiteró la posición de Panamá a favor del multilateralismo, el comercio mundial abierto y la libertad económica. Señaló que su gobierno cree “en el respeto al voto popular porque fue el que nos puso a todos nosotros en la presidencia de nuestros países”.

En su discurso, también mencionó la situación de Venezuela y afirmó que no debe olvidarse “la urgencia de que se instale un gobierno democrático”, al considerar que se trata de un país que “aportaría mucho a la región”.

Panamá como plataforma logística y de conectividad

El mandatario resaltó la posición geográfica y logística de Panamá, asegurando que el país no busca competir con otras economías, sino complementarlas. “No somos un competidor. Somos un complemento de todos ustedes para que sus productos lleguen a los mercados más diversos, aumentando la competitividad del comercio interior de los países. ”, subrayó ante los líderes.

Detalló que Panamá cuenta con 576 frecuencias aéreas semanales con países miembros y asociados del Mercosur, conectando 42 ciudades, además de vuelos diarios con Europa. También destacó el Canal de Panamá y el sistema portuario, señalando que el país cerró 2025 con el manejo de 9.9 millones de contenedores.

Acercamiento comercial con Brasil y relación con Mercosur

Mulino informó que Panamá avanzó con Brasil en una propuesta inicial para una futura negociación comercial, basada en una balanza favorable para ambas partes y considerando las asimetrías existentes. Explicó que el proceso ha avanzado en coincidencias arancelarias y en medidas fitosanitarias y aduaneras que garantizan la trazabilidad y la salubridad.

Indicó que se prevé que los términos de referencia sean suscritos el 28 de enero, durante un foro de la CAF en Panamá, al que invitó a participar a los países de la región.

Vigencia del acuerdo en Panamá

El presidente señaló que, aunque la política exterior es una atribución constitucional del Ejecutivo, decidió llevar el acuerdo con el Mercosur a la Asamblea Nacional. Reconoció que se trató de un riesgo político, pero destacó que el acuerdo fue aprobado por unanimidad.

“Hoy Mercosur es ley de la República de Panamá y eso es un seguro de vida”, afirmó, al considerar que esta decisión le otorga legitimidad y continuidad en el tiempo.

Mulino concluyó su intervención señalando que el mundo necesita “menos barreras y más canales que nos comuniquen”, así como “menos fronteras rígidas y más hubs que nos conecten hacia una economía próspera”.

