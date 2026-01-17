Emiten aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas en varias regiones hasta el 19 de enero

La entidad advirtió sobre el incremento de la humedad de los suelos, lo que eleva el riesgo de crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos puntuales, especialmente en áreas vulnerables de la vertiente caribeña.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas, vigente desde la 1:00 a.m. del sábado 17 de enero hasta las 11:59 p.m. del domingo 19 de enero de 2026, debido a condiciones atmosféricas que podrían generar acumulados importantes de lluvia en gran parte del territorio nacional.

Según el informe oficial, las áreas bajo aviso incluyen:

Bocas del Toro

Chiriquí (Tierras Altas)

Veraguas norte

Darién

Panamá Oeste (norte)

Colón

Ngäbe-Buglé

Guna Yala

Emberá-Sambú y Emberá-Ömcaco

Coclé norte

Panamá Este.

El Imhpa explicó que estas condiciones están asociadas al desplazamiento de un sistema frontal sobre la cuenca del Caribe, el fortalecimiento de la Alta Presión de las Azores y el ascenso latitudinal de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), lo que provoca un aumento de los vientos alisios y del transporte de humedad desde el mar Caribe hacia el país.

Como resultado, se prevén lluvias y aguaceros de moderados a fuertes, de forma intermitente y frecuente, principalmente en la vertiente del Caribe y zonas montañosas, sin descartar episodios lluviosos en sectores del Pacífico. Estos eventos podrían estar acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento puntuales.

La entidad advirtió sobre el incremento de la humedad de los suelos, lo que eleva el riesgo de crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos puntuales, especialmente en áreas vulnerables de la vertiente caribeña.

Ante este panorama, el Imhpa recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales, evitar cruzar ríos crecidos y tomar las medidas de prevención necesarias, particularmente en comunidades propensas a inundaciones y deslizamientos.