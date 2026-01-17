Clima en Panamá: Imhpa mantiene avisos de vigilancia por lluvias, tormentas y oleajes en el Caribe

A partir del 18 de enero, el Imhpa activará un aviso de vigilancia por vientos y oleajes significativos en el Caribe , donde se prevén olas entre 1.6 y 2.5 metros y vientos que podrían alcanzar hasta los 40 km/h, especialmente en sectores del Caribe occidental, central y oriental.

Ciudad de Panamá/Este sábado 17 de enero, durante gran parte de la jornada se mantendrá un aporte persistente de humedad hacia el litoral caribeño, lo que favorecerá la presencia de lluvias de variada intensidad y de carácter esporádico, principalmente en el norte de Veraguas, Colón y la comarca Guna Yala, de acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa). Estas condiciones se presentarán con menor incidencia en el resto de la vertiente del Caribe, no obstante, se mantienen avisos de vigilancias por lluvias, tormentas y oleajes.

En contraste, para la región del Pacífico se prevé el predominio de cielos mayormente despejados, con períodos de nubosidad parcial, especialmente durante las horas de la mañana. Sin embargo, conforme avance el día, podrían registrarse aguaceros aislados en sectores del norte de Panamá, las cordilleras de Coclé, la serranía de Darién, las comarcas Emberá y áreas centrales de Chiriquí, así como en zonas montañosas de Azuero, con mayor probabilidad en horas de la tarde y condiciones mayormente secas hacia la noche.

En cuanto a las temperaturas, el Imhpa indicó que las máximas oscilarán entre los 26 °C y 32 °C, con posibilidad de valores superiores en zonas de baja elevación.

Respecto al viento, predominarán flujos provenientes del norte y noroeste en gran parte del país, con velocidades que se mantendrán entre los 5 y 20 kilómetros por hora, un patrón que se espera continúe estable durante la jornada.

El Imhpa activó un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas en provincias y comarcas de la vertiente del Caribe, debido al desplazamiento de un sistema frontal y al fortalecimiento de los vientos alisios, lo que podría generar aguaceros frecuentes, descargas eléctricas ocasionales, incremento en los niveles de ríos y posibles inundaciones o deslizamientos puntuales.

El aviso de lluvias se mantiene activo desde este sábado 17 hasta el próximo lunes 19 de enero. Las áreas bajo aviso son:

Bocas del Toro

Ngäbe Buglé

Tierras Altas de Chiriquí

Veraguas Norte

Colón

Darién

Emberá-Sambú

Emberá-Cémaco

Panamá Oeste

Coclé Norte

Guna Yala

Y Panamá Este

Sobre las condiciones marítimas, el informe señala que en ambos litorales, Pacífico y Caribe, prevalecerán condiciones favorables, con oleajes de intensidad moderada y alturas que no superarán los 1.30 metros. Sin embargo, a partir del 18 de enero, el Imhpa activará un aviso de vigilancia por vientos y oleajes significativos en el Caribe, donde se prevén olas entre 1.6 y 2.5 metros y vientos que podrían alcanzar hasta los 40 km/h, especialmente en sectores del Caribe occidental, central y oriental.

En materia de radiación, los índices UV-B se mantendrán elevados, ubicándose entre las categorías de moderado a muy alto, con valores que fluctuarán entre 5 y 8.

Se recomienda a la población seguir las normas y recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), especialmente a bañistas, pescadores y embarcaciones pequeñas en las zonas bajo aviso.

