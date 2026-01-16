Desfile de las Mil Polleras: Policía refuerza vigilancia con drones en Las Tablas

Fernández destacó que el uso de drones forma parte de una estrategia institucional que la Policía Nacional prevé implementar de manera sostenida durante todo el año 2026 , como complemento a las labores operativas tradicionales.

Los Santos/La Policía Nacional reforzó la vigilancia en la ciudad de Las Tablas con el uso de drones, como parte del operativo de seguridad desplegado por el Desfile de las Mil Polleras, con el objetivo de prevenir actos delictivos y monitorear los principales accesos y puntos de concentración de personas.

El director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó que varios drones ya se encuentran operando en el área, brindando apoyo aéreo en tiempo real a los agentes que monitorean. Indicó que esta herramienta tecnológica permitirá ampliar la cobertura, fortalecer la capacidad de respuesta y garantizar la seguridad durante el evento.

Fernández destacó que el uso de drones forma parte de una estrategia institucional que la Policía Nacional prevé implementar de manera sostenida durante todo el año 2026, como complemento a las labores operativas tradicionales.

Para este dispositivo de seguridad, la institución también reforzó el pie de fuerza con agentes provenientes de otras zonas policiales, incluyendo personal de la Unidad de Control de Multitudes y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). En total, más de 533 policías participan en el operativo desplegado en el distrito de Las Tablas y otras áreas de la región de Azuero.

En este contexto, el director de la institución presentó además un balance de las operaciones Odiseo 1 y Odiseo 2, que hasta el momento han dejado un total de 594 personas aprehendidas a nivel nacional.

El informe fue dado a conocer en la tarde de este viernes, en vísperas del inicio de las actividades por el gran Desfile de las Mil Polleras, uno de los eventos culturales más concurridos del país, que se desarrolla en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos.

Información de Eduardo Vega

