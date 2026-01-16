Don Bosco se prepara para inaugurar decoración temática en el parque Villa Catalina ¿Cuándo será?

La inauguración de las temáticas en distintos parques de la ciudad se darán desde el 17 hasta el 31 de enero.

Ciudad de Panamá/Este sábado 17 de enero, la Alcaldía de Panamá, en colaboración con la junta comunal de Don Bosco, inaugurará el primero de los parques con decoración con temática que permanecerá encendida durante todo el año.

Con el tema “Mundo Marino”, el parque ubicado en Villa Catalina, corregimiento de Don Bosco, será encendido alrededor de las 6:00 p.m. como parte de una iniciativa orientada a mejorar los espacios públicos, reforzar la seguridad y promover la convivencia familiar.

A esto se suma la participación de emprendedores locales, quienes estarán rotándose cada fin de semana para ofrecer diversos productos, incluyendo alimentos, como parte de la activación del espacio.

También le puede interesar: Alcaldía de Panamá inicia recuperación de ‘playita’ en el Casco Antiguo

Además de disfrutar del ambiente recreativo, residentes del sector destacaron que el acondicionamiento del parque, especialmente la instalación de iluminación, ha contribuido a mejorar la seguridad en el área, reduciendo situaciones de riesgo que antes se registraban debido a la oscuridad y las condiciones del terreno durante la temporada de lluvias.

El representante del corregimiento de Don Bosco, Pier Jackson, informó que la inauguración oficial contará con un programa de actividades recreativas para niños y familias, entre ellas presentaciones teatrales, juegos inflables y dinámicas deportivas. Detalló que el parque está inspirado en la temática de océanos y que se dará seguimiento permanente al mantenimiento del sistema de iluminación para garantizar su funcionamiento durante todo el año.

Dijo que uno de los principales objetivos del proyecto es contrarrestar la inseguridad que suele presentarse en parques durante las noches, problemática asociada, en muchos casos, a la falta de iluminación.

La programación de encendido detalla que, el domingo 18 de enero, será el encendido en el Heliodoro Patiño en Juan Díaz con la temática "Nuestro Universo", posteriormente, el 24 de enero se inaugurará el parque Eduardo Vallarino de Betania con el tema "Capitales del Mundo", el 25 de enero "Reino Gamer" en la Rotonda de La Siesta y el último en inaugurar será el 31 de enero el Parque Norte con la dinámica "Tierra Jurásica".

Información de Yenny Caballero

También podría leer: