Entra en vigor el Tratado de Alta Mar y Panamá reafirma su compromiso con la protección del océano

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, calificó como un día histórico para Panamá y para el océano la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar, conocido como BBNJ, un acuerdo internacional que busca fortalecer la protección de la biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional.

A través de una publicación en redes sociales, Navarro destacó que el tratado marca “un antes y un después” en la conservación de los océanos, al establecer reglas claras para zonas que, durante décadas, carecieron de un marco normativo específico y que representan la mayor parte de la superficie marina del planeta.

“El BBNJ nos permite proteger la biodiversidad marina en las áreas fuera de la jurisdicción nacional. A partir de hoy será posible crear áreas marinas protegidas en alta mar, exigir evaluaciones de impacto ambiental y promover un uso responsable y justo de los recursos marinos”, señaló el ministro.

Navarro subrayó que la entrada en vigor del acuerdo demuestra que la cooperación internacional es clave para enfrentar los desafíos ambientales globales y cuidar los bienes comunes del planeta.

Panamá forma parte de este tratado luego de que el 30 de septiembre de 2024, el presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionara la ley que aprueba el BBNJ, reafirmando, según destacó el ministro, el compromiso del país con la protección del océano, la biodiversidad y las futuras generaciones.

“El océano tiene hoy una voz más fuerte”, expresó Navarro, al resaltar la relevancia de este hito ambiental a nivel global.