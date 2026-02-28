Ejército israelí afirma haber atacado a altos responsables iraníes reunidos en Teherán

Jerusalén, Indefinido/El ejército israelí afirmó este sábado haber atacado varias reuniones de altos responsables iraníes en Teherán, durante su operativo conjunto lanzado con Estados Unidos.

"El ataque de esta mañana tuvo lugar de forma simultánea en varios lugares de Teherán, donde estaban reunidos altos responsables políticos y de seguridad", indicó el ejército israelí en un comunicado.

En desarrollo...