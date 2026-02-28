Ejército israelí afirma haber atacado a altos responsables iraníes reunidos en Teherán

Imágenes de la televisión iraní muestran zonas atacadas en Irán
Imágenes de la televisión iraní muestran zonas atacadas en Irán / AFP
AFP
28 de febrero 2026 - 07:51

Jerusalén, Indefinido/El ejército israelí afirmó este sábado haber atacado varias reuniones de altos responsables iraníes en Teherán, durante su operativo conjunto lanzado con Estados Unidos.

"El ataque de esta mañana tuvo lugar de forma simultánea en varios lugares de Teherán, donde estaban reunidos altos responsables políticos y de seguridad", indicó el ejército israelí en un comunicado.

Puedes leer: EEUU e Israel atacan a Irán, que incendia con misiles la región

En desarrollo...

Temas relacionados

Israel Irán Estados Unidos ataque
Si te lo perdiste
Lo último
stats