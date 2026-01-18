Capturan a hombre que fue grabado realizando actos de exhibicionismo en una barriada de La Chorrera

El hombre fue captado en un video mostrando sus partes intimas a unas niñas que se encontraban en una piscina cerca de la vivienda que ocupaba en La Chorrera.

Panamá Oeste/En horas de la noche de este sábado 17 de enero, la Policía Nacional realizó una diligencia de allanamiento en coordinación con el Ministerio Público en la barriada Los Guayacanes, ubicada en el corregimiento de Herrera, distrito de La Chorrera, donde fue aprehendido un ciudadano presuntamente vinculado a un delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de corrupción de menores.

El comisionado Adolfo Pérez, jefe de la zona policial de La Chorrera, informó que se trata del hombre que fue captado días atrás en un video grabado por residentes del sector de Altos de La Pradera. En el video difundido a través de redes sociales se observó al individuo, vestido con pantalón jeans y suéter tipo polo color gris, salir a una esquina de una vivienda y mostrar sus partes íntimas a varias niñas que se encontraban a pocos metros del lugar, siendo este acto un delito sexual, según el Código Penal de Panamá.

Según el reporte de vecinos y sus familiares, las niñas se encontraban bañándose en una piscina ubicada en el exterior de una residencia cercana. El hecho denunciado a través de redes sociales y medios de comunicación motivó el inicio de una investigación por parte del Ministerio Público.

Dos días después del incidente, residentes de la barriada Los Guayacanes informaron que el hombre y su familia se habían mudado de la vivienda donde fue captado realizando actos que atentan contra la integridad de menores de edad. Sin embargo, las investigaciones continuaron hasta lograr su ubicación y posterior aprehensión.

El ciudadano será trasladado para los trámites correspondientes y puesto a órdenes de la autoridad competente. El Ministerio Público informó que en las próximas horas será llevado a audiencia de garantías. El individuo es señalado por corrupción de menores, por el hecho ocurrido el pasado 14 de enero en la barriada Altos de Las Padreras.

