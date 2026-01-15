Hombre pagará condena de 47 años de prisión por aberrante caso de abuso sexual contra sus hijas e hijastras

Los abusos sexuales fueron cometidos desde el año 2002 hasta el año 2017. Durante este periodo, el hombre primero violó y dejó embarazadas a sus dos hijastras , luego hizo lo mismo con sus dos hijas.

Chiriquí/Un hombre de 51 años de edad, que abusó sexualmente de 4 niñas durante 15 años, recibió una condena de 47 años de prisión tras el desarrollo de una audiencia en la que la Fiscalía Regional de Chiriquí logró que este individuo se declarara culpable por el delito contra la libertad e integridad sexual, en perjuicio de sus dos hijas y dos hijastras.

Además, recibió una pena accesoria de 10 años de inhabilitación para ejercer cargos, oficios o profesiones, en centros escolares, campos o centros deportivos y áreas aledañas en donde se agrupen menores de edad.

Le puede interesar: Bomberos investigan incendio en apartamento del PH Bayfront; preliminarmente sería de origen eléctrico

Fueron pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales, que acreditaron la conducta penal y la responsabilidad de este hombre, lo que permitió que el Tribunal de Juicio lo declarara responsable e impusiera la condena antes descrita.

Los abusos sexuales fueron cometidos desde el año 2002 hasta el año 2017. Durante este periodo, el hombre primero violó y dejó embarazadas a sus dos hijastras, luego hizo lo mismo con sus dos hijas.

Varios niños nacieron producto de las violaciones.

La intimidación y las amenazas fueron constantes durante estos 15 años, hasta que en febrero de 2023, el hombre fue aprehendido por la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras en la vivienda donde abusó de las niñas.

En 2023, tras finalizar la audiencia de garantías, la fiscal de la causa detalló que, en total, se rescató a 8 niños hijos de las 4 hijas e hijastras abusadas, que ya eran adultas al momento de la aprehensión del hombre. El caso se habría conocido tras la denuncia de miembros de una iglesia que conocieron sobre la situación.

Los hijos de las víctimas tenían entre 12 y 17 años.

También podría leer: