Policía Nacional recuerda que está vigente el toque de queda para menores en San Miguelito

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional informó a los residentes del distrito de San Miguelito que se mantiene vigente el toque de queda obligatorio para menores de edad, como parte de las acciones destinadas a reforzar la seguridad juvenil y la convivencia social en esta zona del país.

De acuerdo con las autoridades, el horario del toque de queda se aplica de domingo a jueves, desde las 9:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., mientras que los viernes y sábados rige de 10:00 p.m. a 6:00 a.m.

Durante estos periodos, todo menor que sea encontrado fuera de su domicilio será trasladado de inmediato por unidades de la Policía de Niñez y Adolescencia a un recinto especial.

En estos espacios, los adolescentes permanecerán bajo custodia hasta que sus padres o tutores legales acudan a retirarlos, conforme a los procedimientos establecidos por las autoridades.

El toque de queda está sustentado en el Decreto Alcaldicio N° 16-DAI-2024, el cual se encuentra vigente y fue publicado en la Gaceta Oficial en septiembre de 2024.

La Policía Nacional detalló que, como parte de este plan, se han intensificado los patrullajes motorizados, los operativos comunitarios y las acciones de inteligencia, con el objetivo de disminuir los delitos que afectan la convivencia social en San Miguelito.