Cae pandilla ‘Unión Sinaloa’ vinculada a homicidios y otros delitos en San Miguelito

Según el Ministerio Público, el grupo pandilleril operaba principalmente en los sectores de Veranillo y Samaria.

Ciudad de Panamá/Un operativo desarrollado por el Ministerio Público en conjunto con la Policía Nacional permitió la aprehensión de 14 presuntos integrantes de una pandilla autodenominada “La Comisión L6” o “Unión es Sinaloa”, vinculada a diversos delitos de alto impacto en la ciudad capital.

Entre los aprehendidos figura un individuo conocido con el alias de “Pocho”, quien, de acuerdo con las investigaciones, sería el presunto cabecilla de esta estructura criminal.

Según el Ministerio Público, el grupo pandilleril operaba principalmente en los sectores de Veranillo y Samaria.

🔗También puedes leer: Policía refuerza seguridad con cámaras conectadas al Centro de Operaciones Nacionales

Las autoridades informaron que los detenidos estarían relacionados con la comisión de delitos graves, entre ellos homicidio, posesión ilegal de armas de fuego, delitos relacionados con drogas, lesiones personales, entre otros hechos delictivos que afectan la seguridad ciudadana.

Durante la operación, denominada “Dominio”, se realizaron múltiples diligencias de allanamiento en distintos puntos, logrando el decomiso de varios indicios que serán analizados como parte de las investigaciones para determinar la participación de los implicados en actividades criminales.

El Ministerio Público indicó que tanto los aprehendidos como los elementos incautados forman parte de una investigación en curso y que los 14 detenidos serán puestos a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes para los trámites legales de rigor.

Con información de Meredith Serracín